Ne pali vam se pećnica po ovim vrućinama? Bez brige, imamo 6 recepata za prefine hladne ručkove
Kada temperature dosegnu ljetne ekstreme, posljednje što želimo jest dodatno zagrijavati kuhinju uključivanjem pećnice. U danima kada se čini da se asfalt, automobili i stanovi doslovno prže, mnogo su privlačniji lagani obroci koji se pripremaju brzo i bez dugotrajnog kuhanja. Takva jela mogu biti osvježavajuća, zasitna i dovoljno hranjiva za ručak ili večeru.
Glavne zvijezde ljetnog jelovnika postaju svježe povrće, mahunarke, sir, tunjevina, tortilje i unaprijed kuhane žitarice. Uz nekoliko jednostavnih kombinacija moguće je pripremiti ukusan obrok bez paljenja pećnice i nepotrebnog podizanja temperature u domu.
Salata od slanutka, rajčice i fete: Ocijeđeni slanutak pomiješajte s rajčicama, krastavcima, ljubičastim lukom i izmrvljenom fetom. A po želji dodajte i drugo svježe povrće. Sve začinite maslinovim uljem, limunovim sokom, paprom i svježim peršinom ili bosiljkom. Ova salata bogata je vlaknima i bjelančevinama pa je dovoljno zasitna da posluži kao samostalan ručak
Hladna salata od tjestenine i tunjevine: Unaprijed skuhanu i ohlađenu tjesteninu pomiješajte s tunjevinom, kukuruzom, maslinama i nasjeckanom paprikom. Kao preljev možete upotrijebiti grčki jogurt, malo limunova soka i senfa. Jelo se može pripremiti ujutro i čuvati u hladnjaku do ručka, kada će biti još ukusnije.
Tortilje s piletinom i svježim povrćem: Tortilje napunite već pečenom piletinom, zelenom salatom, rajčicom, krastavcem i naribanom mrkvom. Dodajte umak od jogurta, češnjaka i limuna te ih čvrsto zarolajte. Umjesto piletine mogu se koristiti tuna, šunka, kuhano jaje ili konzervirani grah.
Caprese sendvič: Pecivo ili kruh napunite ploškama mozzarelle, rajčice i svježim listićima bosiljka. Dodajte malo maslinova ulja, balzamičnog octa, soli i papra. Ovaj jednostavan sendvič donosi poznate mediteranske okuse, a priprema traje svega nekoliko minuta.
Hladna juha od krastavaca i jogurta: Krastavce usitnite u blenderu s grčkim jogurtom, češnjakom, limunovim sokom i malo maslinova ulja. Dodajte kopar ili metvicu, posolite i dobro ohladite prije posluživanja. Takva juha posebno osvježava tijekom najtoplijeg dijela dana, a uz krišku kruha može postati lagani obrok.
Salata s lubenicom, sirom i mentom: Lubenicu narežite na kockice i pomiješajte s fetom, svježom mentom i nekoliko kolutića krastavca. Prelijte s malo maslinova ulja i soka limete ili limuna. Neobična kombinacija slatkog i slanog iznenađujuće je ukusna te odlično nadoknađuje tekućinu tijekom vrućih dana.
*uz korištenje AI-ja