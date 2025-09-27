Često rade ove pogreške: Na ovih četiri načina žene sabotiraju svoj seksualni užitak!

Naša je seksualnost složena. I kao što svaki odnos zahtijeva stalno ispitivanje, komunikaciju, pregovore i pažnju, tako i vaš intimni seksualni odnos. Ljudi pridaju puno stvari svojoj seksualnosti: moć, privlačnost, prihvaćanje, kontrolu i tako dalje. Istraživanje svoje seksualnosti i komunikacija s partnerom o seksu može biti i korisna i riskantna. Ovi savjeti vam mogu pomoći dok istražujete, učite i rastete — tako da svatko može imati zadovoljavajuće i ispunjenije seksualne odnose, piše Your Tango. Dakle, ovo je četiri načina na koje žene sabotiraju vlastito seksualno zadovoljstvo.

Očekuju da im ljubavnik čita misli: Muškarci ne čitaju misli - zapravo, nitko ne čita! Svaka žena može varirati u smislu onoga što joj odgovara i pomaže joj da postigne orgazam. Dajte svom partneru do znanja kako vam može ugoditi. Budite specifični i konkretni. Pokažtei mu. Nježno, ali jasno usmjeravanje će biti vrlo cijenjeno. Vaš muškarac vam želi ugoditi, samo mu trebate reći kako.

One su pasivni partneri: To se pokazuje na nekoliko načina. Muškarci ne žele nužno sve predvoditi cijelo vrijeme. Budite voljni započeti seks, i muškarci vole biti zavedeni. Također, budite spremni isprobati nove stvari. Ponekad je promjena zaista dobrodošla. Naučite se osjećati ugodno izvan svoje zone udobnosti. No, naravno, ako vam nešto ne odgovara i iz tog razloga to ne želite raditi, to je sasvim legitimno.

Očekuju da muškarci uvijek žele seks: Suprotno onome što mnogi misle, muškarci nemaju 'prekidač' za seks. Muškarci imaju pravo biti umorni, pod stresom, neraspoloženi ili zainteresirani samo za maženje - baš kao i žene. Poštujte činjenicu da samo zato što želite seks ne znači da vaš ljubavnik želi, te da to ne mora učiniti na vaš zahtjev, isto kao niti vi na njegov. Međutim, ako ga želite pokušati dovesti u seksualno raspoloženje, zapamtite da predigra i zavođenje djeluju na isti način na njega kao i na vas. Ključno je biti osjetljiv na raspoloženja i potrebe svog partnera. Znajte kada se povući i saznajte kako vaš muškarac voli biti stimuliran prije, tijekom i nakon seksa.

Razgovaraju tijekom i nakon seksa: Seksualna terapeutkinja Julie Orlov, otkrila je da od mnogih muškaraca saznala koliko žena koristi seksualne odnose kako bi prešle preko potreba, pritužbi, rasporeda i problema sa svojim partnerima. Isključite sve neseksi razgovore i razgovarajte samo na zabavan, sladak način ako smatrate da vas to zbližava tijekom seksa - ne udaljava. Ovo je vrijeme da se povežete sa svojim partnerom na taktilne načine. Izađite iz svoje glave u svoje tijelo i dopustite partneru da učini isto. Isto vrijedi i za vrijeme nakon seksa. Uobičajeno je da muškarci utonu u san nakon što dožive orgazam. Njihova su tijela dizajnirana upravo za to. Nemojte shvatiti osobno ako je vaš muškarac više sklon spavanju, a manje razgovoru nakon seksa.