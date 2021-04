Budweiser napravio kampanju kojom potiče ljude na cijepljenje: Svima koji prime dvije doze daruju pivo!

U SAD-u su pokrenute razne kampanje koje potiču ljude na cijepljenje protiv koronavirusa kako bi se život što prije vratio na staro, a jedna od kampanja privukla je posebnu pažnju.



Radi se, naime, o Budweiser tvornici piva čiji je marketinški odjel 15. travnja predstavio kampanju u obliku videozapisa na Twitteru. Kako bi potaknuli ljude na cijepljenje odlučili su svima onima, koji prime dvije doze, darovati pivo kao nagradu.



"Nitko ne može dočekati druženje s prijateljima - napravimo to na siguran način. Prve runde su na naš račun, ako se cijepite", otkrili su u reklami.

Welcome back, Buds.

Get a round on us when you show you’ve been vaccinated at https://t.co/o34HFqGtID pic.twitter.com/KCUbnsqlCR