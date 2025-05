Britanka zaradila opomenu šefice zbog navike koju i kod nas prakticiraju mnogi zaposlenici

Tko od nas nije bar jednom naručio paket na posao, neka digne ruku. U današnje vrijeme mnogi zaposlenici to čine, osobito kada znaju da tijekom dana neće biti kod kuće. Ova praksa smatra se praktičnom, osobito u uredskim sredinama gdje je moguće nakratko preuzeti dostavu bez većeg ometanja posla. Ipak, nije uvijek svima prihvatljiva, osobito ako uključuje korištenje mobitela ili komunikaciju s dostavljačima tijekom radnog vremena. Pravila o privatnim aktivnostima na poslu razlikuju se od ureda do ureda, a ponekad mogu dovesti do neugodnih situacija među kolegama, što potvrđuje i priča koju je objavio People.

Jedna je žena na popularnom britanskom forumu na stranici Mumsnet podijelila neugodno iskustvo s posla. Naime, tvrdi kako ju je kolega prijavio zbog korištenja mobitela na radnom mjestu, što, kako sama kaže, sada stvara nelagodu u inače skladnom timu. U svojoj objavi pojašnjava da radi u prilično velikom uredu gdje vlada razumna politika prema privatnom korištenju mobitela, piše People. 'Nitko ne sjedi za stolom i ne vodi duge privatne razgovore, ali je prihvaćeno da ljudi s vremena na vrijeme kratko pogledaju ili koriste telefon. Za dulje stvari, udalje se s radnog mjesta ili pričekaju pauzu ili ručak', navodi.

Autorica kaže da je nedavno imala razgovor s menadžericom, koja joj je tada spomenula da se jedan kolega požalio kako ona razgovara s dostavljačima preko aplikacije na portafonu dok je na poslu. Priznaje da se to dogodilo nekoliko puta, ali napominje da pakete uglavnom naručuje za dane kada radi od kuće. 'Moja menadžerica je jasno rekla da nema problem s mojim korištenjem telefona i da mi, naravno, ne može reći tko je to prijavio, iako pretpostavljam tko je to mogao učiniti', kaže žena. Na kraju se zapitala je li to samo njezin dojam ili je takva prijava kolege zaista jadna, dodajući kako cijela situacija sada prijeti narušavanjem dobre atmosfere među kolegama.

Korisnici foruma podijeljeni su u mišljenju. Mnogi smatraju da nije nerazumna, a neki čak i kritiziraju menadžericu: 'Ako je menadžerici jasno da to nije problem, nije to trebala ni spominjati. Trebala je prekinuti priču odmah.' Ipak, drugi su upozorili da je moguće kako menadžerica ipak ima problem s korištenjem telefona, ali se pokušala izvući prebacivanjem odgovornosti: 'To je tipično za mog šefa – ako ga nešto smeta, reći će da se netko drugi žalio.' Netko drugi se nadovezao: 'Menadžeri ponekad kažu da je netko drugi nešto prijavio, a zapravo su to oni. Budi na oprezu.'

