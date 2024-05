Bljac ili mljac - jela spravljena od utrobica ili kotleti uz paški sir

Dolazak na otok Pag, oblikovan burom i posolicom poseban je koliko god puta ga doživjeli. S jedne strane more i otoci, ovce koje strpljivo pasu i ono malo vegetacije, a s druge moćni Velebit koji sve to nadgleda i čuva.

MarsOvca se predstavlja upravo tamo odakle je i krenula, u okruženju suhozida, parcele škrte, ali plodne zemlje i mediteranskog zelenila, satkana od vinograda i maslinika.

Stižemo u Škuncine stani, mjesto na čiju su autentičnost naši domaćini, Marko Škunca s obitelji, izuzetno ponosni i na kojem u sklopu svog OPG-a proizvode vrhunski paški sir i skutu.

Već na prilazu bilo je jasno da je riječ o nečem posebnom, autentičnom. Piće dobrodošlice, prošek, rakija, slavo, ponuđena u starinskim bocama i čašama, bilo je uvertira za prve obroke uz koje se serviralo domaće vino, „žutica” od trsa koje nas okružuje i crni Cuvée iz podruma Boškinac.

Stolovi postavljeni kao „novaljska tavola“, na njima starinski tanjuri, spremni za najukusnija tradicijska jela, od kojih su neka od njih ovom prilikom gotovo istrgnuta iz zaborava.

Kartu tih slasnih jela, uz suradnju s poznatim novaljskim ugostiteljima, slagao je znalac vrhunske gastronomije i chef u vlastitom hotelu i restoranu Boškinac, Boris Šuljić Boškinac.

Nakon pripreme jela, gdje su kotlić i ploča na vatri imali glavnu riječ, „novaljski ubed“, serviran točno u podne, u vrijeme u koje se nekada običavalo jesti ručak, iznjedrio je janjetinu s graškom, tripice, utrobicu, koptrlicu, janjetinu s gradela, uz fine priloge od zelja i mišancije.

Deserti od skute, suhi arančini, ušećereni bademi i neizostavan paški sir bili su delicije za kraj ovoga „novaljskog ubeda“.

Sva jela bila su pripravljena po autohtonoj recepturi, na način kako su se nekada pripremala te su se ponovno našla na stolu da bi dočekala neke nove istinske gurmane i poznavatelje dobre hrane.

- Sve ovo dio je priče o MarsOvci, novom gastronomskom projektu koji predstavlja svojevrsni hommage paškoj ovci, otočnoj hraniteljici i simbolu težačkog načina života, nanovo ispričan kroz novu gastronomsku kreaciju njezinih proizvoda od mesa, sira, skute, surotve i iznutrica - ističu organizatori te nove gastronomske manifestacije, Udruga obrtnika – ceh ugostitelja grada Novalje, Turistička zajednica grada Novalje i Grad Novalja.

– MarsOvca je nova manifestacija u Novalji, a glavnu ulogu ima naša paška ovca koja je stoljećima bila hraniteljica naših otočana i predstavljala dio težačkog načina života.

Nazvali smo ju MarsOvca s obzirom na to da je trebalo preživjeti na tom teškom kamenjaru na kojem se nalazi cijeli otok Pag. Ogradica je nekada bila radni i terenski dio naših težaka i htjeli smo zapravo predočiti kako su to naši ljudi nekada blagovali, kako su se hranili i kako su maksimalno iskorištavali pašku ovcu.

– S novaljskim ugostiteljima uspjeli smo pripremiti jednu romantičnu gastronomsku priču koju smo povezali s našim brendom Life on Mars trailom koji je krenuo prije sedam godina.

MarsOvca je bila logičan nastavak proširenja gastronomske ponude koju povezujemo s proljećem te će se ona u 12 poznatih novaljskih restorana moći pronaći samo tada.

Ove godine je to od 26. travnja do 26. svibnja s obzirom na to da je tada njezino meso najbolje, a okusi najintenzivniji i najkvalitetniji.– MarsOvca ima veliki turistički potencijal, no ovdje nam nisu brojke u prvom planu, nego smo zaista iz srca krenuli kreirati nešto kompletno drugačije.

Želimo ohrabriti i naše ugostitelje da uvedu neke stare-nove proizvode i ponude ih gostima. Uvjerena sam da će kroz nekoliko godina MarsOvca postati motiv dolazaka na otok Pag, ističe direktorica Turističke zajednice Grada Novalje, Marina Šćiran.

Nastavak te nove gastronomske manifestacije odvijao se navečer, na Trgu Bazilike, gdje je 10 poznatih restorana s područja Grada Novalje i 5 paških sirara ponudilo svoje specijalitete.

Mirisi koji su se širili vrlo su brzo privukli stotine posjetitelja koji su imali priliku kušati koprtlicu s praščevinom i desertom od skute iz Konobe Boškinac.

Konoba Težak spravila je fritaju od kovsice i žutenice, restoran Antonio janjetinu s bobon, Bazilika – utrobicu dolce-garbo, Lastura – palježinu sa zeljen, Riva – janjetinu u prsuri s mišancon, Starac i more – janjeću bajaderu s kremon od kumpira i desert od skute, Timun – janjetinu na palenti, Žal – utrobice na naglo s kapulon, Barilo – lešo janjetinu s mrvon slanoga, dok je mesnica Bikarija spravila janjeće tripice.

MarsOvca se u spomenutim restoranima Novalje može naći u razdoblju od 26. travnja do 26. svibnja. Sve goste željne novih, drevnih okusa na menijima ugostiteljskih objekata očekuju navedena tradicionalna i pomalo zaboravljena jela kao jedinstveni gastronomski doživljaj.

Bljac podrazumijeva jela spravljena od utrobica poput tripica, koprtlica (tanka crijeva), zapravo sve ono što možda nikada ne biste naručili u restoranima.

Tu je i surotva (ostatak tekućine u kojoj se spravlja sir) koje je bogata proteinima i žalosno je da smo ju prije nismo koristili u gastronomske svrhe.

S druge strane Mljac su svi ovi dobro nam poznati i obožavani proizvodi od ovce poput kotleta, paškog sira i svega onoga što je već dobro poznato i brendirano.

U kontekstu održivosti MarsOvca je u potpunosti zadovoljila sve kriterije, jer je baš sve iskorišteno, nema otpada. Želimo oživjeti pomalo zaboravljene recepte naših starih, objašnjava direktorica Turističke zajednice Grada Novalje Marina Šćiran.

Predsjednik udruženja obrtnika Novalje Ivan Vidas objasnio je koja su to jela čuvari tradicije novaljske gastronomije.

– To su jela od mlade janjetine koja podrazumijevaju janjce do dva mjeseca starosti i ne više od 10-11 kilograma.

Uz tripice i koprtlice poslužujemo janjeću točadu koja se najčešće poslužuje s makarunima i unutra još stavimo biž i bob, zapravo svo sezonsko povrće se može ubaciti u tu točadu.

Ona je oduvijek nama na prvom mjestu i janjetina je uz paški sir uvijek bila naš glavni proizvod.

No ovca nije samo paški sir i janjetina. Tu su i ostali proizvodi koji su i jela od ovce čiji su recepti danas pomalo zaboravljeni.

To su jela po receptima naših baka spravljene tako da se iskoristi baš svaki dio ovce, ništa se ne baca. I sva su ta jela zdrava počevši od surotve, preko tripica, koprtlica do utrobica, zaključio je Vidas.

– Drago mi je da je MarsOvca kao manifestacija uspjela. Paška ovca je super životinjica koja je othranila tolike obitelji na otoku i koja nam daje fantastične stvari koje smo i ovdje imali prilike kušati.

Drago mi je da su ljudi zadovoljni, posebno naši, lokalni, jer nam je to pokazatelj da je Novalja puno više od party destinacije.

Jako sam sretna da je naša ovčica dobila svoju manifestaciju i čestitam Turističkoj zajednici Grada Novalje ne samo na MarsOvci kao gastronomskoj točki već i na brojnim outdoor projektima na čelu s utrkom Life on Mars, rekla je predsjednica Udruge proizvođača Paškog sira Martina Pernar.