Blizancima će se otvoriti jedna vrata, a Vodenjake čeka bogatiji erotski život

OVAN

LJUBAV: Bit ćete sretni što vas drugi razumiju, te ćete se više otvoriti za ljubav. Otuda će porasti i povjerenje u vezama, ali i vaša očekivanja prema voljenoj osobi. Oni koji još traže srodnu dušu lako će je sresti na sasvim običnim mjestima.

KARIJERA: Vjerojatno će vas sve poticati na više aktivnosti, pa će se i na radnom mjestu od vas zahtijevati pojačani angažman. Vama ništa neće biti teško, jer ste jedva čekali ovakvu priliku. Čak i ako radite prekovremeno, radit ćete s voljom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite oprezni s neobrazovanim ljudima.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

BIK

LJUBAV: Prvi dio tjedna donijet će lijepe ljubavne događaje, a od sredine tjedna stvari jenjavaju. Vaše ljubavno raspoloženje bit će manje, prilike za poznanstva počet će se prorjeđivati, a oni u vezama malo će se distancirati jedno od drugog.

KARIJERA: Činit će vam se da drugi manipuliraju kako vama, tako i vama bliskim suradnicima.Što je najgore, bit ćete u pravu. U ovom trenutku vi ne možete mnogo utjecati na stvari, ali to ne znači da nećete moći kasnije. Zato se ne vrijedi živcirati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte da možete bolje i više.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

BLIZANCI

LJUBAV: Prva polovina tjedna donijet će mirno uživanje u zajedničkoj vezi ili diskretno traženje srodne duše. Drugi dio tjedna ljubav će vas povremeno mimoilaziti. Bit će lijepih susreta, ali malo rjeđe. Ne postavljajte si suvišna pitanja.

KARIJERA: Možda će vam dosaditi djelovati iz sjene i zapravo jedva čekate da dođete u prvi plan. Ovih dana polako će se otvoriti jedna vrata, ali da bi se sve to razvilo, trebat će malo strpljenja. Ipak, svakim danom sve više dolazite do izražaja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Kad se ide postepeno, sve traje dulje.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

RAK

LJUBAV: Vaše emocije neće biti ništa manje nego prije, no ojačat će i potreba za sigurnošću u ljubavi. Otuda ćete povremeno biti u borbama sami sa sobom, jer će vas intenzitet emocija vući da dramite, a ziheraštvo da stanete. Nađite zlatnu sredinu.

KARIJERA: Sve što je shematski sada vas sputava. Bit ćete u u poziciji da se trebate prilagođavati novim programima i to najčešće onim koje su smislili vaši šefovi. Nemojte prigovarati, nego budite diplomat. Drugačije zasad ne ide.

ZDRAVLJE&SAVJET: Istražite bolje svoje sposobnosti.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

LAV

LJUBAV: Malo ćete se opustiti i usporiti svoj stil zavođenja i uživanja. Voljena osoba rado će s vama pričati, a to će vas još više zbližiti. Oni koji su još sami lako će nalaziti društvo, a sve bi moglo početi neobavezno, no bit će i rasprava.

KARIJERA: U suradnji s mladim osobama ili s novim suradnicima pokazat ćete emocije više nego što bi trebalo. Pazite da ne ispadnete neprofesionalni. Zbrka u komunikaciji rezultat je žurbe. Uz bolju

pripremu doći ćete do više staloženosti i do boljih rezultata.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nema potrebe za velikim planiranjem.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

DJEVICA

LJUBAV: Ono do čega će vam biti najviše stalo u životu bit će zabavljanje. Nećete težiti ozbiljnoj vezi, bar ne pod svaku cijenu, no ako se ona dogodi, prihvatit ćete je. Oni koji već jesu u vezama povezat će se s mladim društvom, te će zajedno tulumariti.

KARIJERA: Pustite druge da se izraze, te ih pažljivo slušajte. U ovom trenutku to će jednostavno biti daleko bolje, nego da radite na svoju ruku. Budite razumni, strpljivi i vjerujte da će kasnije sve doći na svoje mjesto. Drukčije ne može.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ništa se ne događa slučajno. Vi to dobro znate.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

VAGA

LJUBAV: Uviđate da ne vrijedi mrziti niti se svađati jer to ne vodi nikamo. Bolje je povući se i razmisliti u tišini, pa i onom što nam se sada ne sviđa. Potom sve to otpustite i fokusirajte se na ono što je dobro u vašem privatnom životu. Naći ćete nešto.

KARIJERA: Cijeli tjedan bit će usmjeren na rješavanje jednog važnog financijskog pitanja. Otvorit će se teme ulaganja, raspoređivanja sredstava ili sufinanciranja. No ovaj put, o tome će ovisiti mnogo toga. Budite realni i profesionalni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Gdje god da se nađete, širit ćete optimizam.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

ŠKORPION

LJUBAV: Vaša podsvijest bit će vrlo aktivna u ljubavnim temama. Ovo je vrijeme dobro za vaša intimistička preispitivanja, pa se okrenite sebi. Nekima će istinski odgovarati samoća jer će intuicijom osjetiti da su pred dubljim promjenama ili novostima. Bit će u pravu.

KARIJERA: U poslu ćete se i dalje nadmudrivati. Utjehu ćete nalaziti u privatnom životu. S autoritetima nećete stajati najbolje, a pogotovo sada. Ne inzistirajte na svojim idejama, jer ste u nepovoljnoj poziciji. Izdržite uz toleranciju.

ZDRAVLJE&SAVJET: Opuštajte se kroz sport i rekreaciju.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

STRIJELAC

LJUBAV: Mala zatezanja probudit će vaše nestrpljenje. Pokušajte gledati na život s više humora i otvorite se za ljude za koje znate da vam žele dobro. Tako ćete lakše sve izdržati. Također činite ono što vama odgovara. Ne naprežite se.

KARIJERA: Uglavnom ćete raditi s lakoćom jer ćete imati energije više nego drugi, a volje možda i najviše. Unosit ćete kreativnost u svoj rad i rado pokazati drugima oko sebe ne samo što ste napravili, nego i kako bi oni mogli napraviti više i bolje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Organizirajte izlet u prirodu.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

JARAC

LJUBAV: Bez obzira što će katkada vaše ljubavno raspoloženje splasnuti, u srcu ćete ipak naći mrvicu zadovoljstva. Možda neće biti toliko atraktivnih ljubavnih prilika, ali ono što ste dosad izgradili garancija je da ove dane prolazite mirno.

KARIJERA: Možda nećete još vidjeti prednosti nove faze u koju ulazite, ali osjetit ćete ih intuitivno. Baš intuicija bit će vam glavni vodič u poslu ovaj tjedan. Ako ste u dvojbi, samo zastanite i pažljivo osluškujte svoj unutrašnji glas. Nema greške.

ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

VODENJAK

LJUBAV: Dane pred vama zapamtit ćete po bogatijem erotskom životu. Oni u vezama tako će obnoviti svoj odnos s partnerom, dok će samci biti vrlo nestrpljivi. Ponekad će prenagliti u udvaranjima jer će jedva čekati da pređu na stvar.

KARIJERA: Malim koracima može se prijeći jednaka udaljenost kao velikim. To što trenutačno nedostaje atrakcija nije znak da posao ne ide dobro. Male monotonije mogu se nadilaziti originalnijim rješenjima i humorom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Blagi pad imuniteta, ali imate dovoljno tjelesne snage.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

RIBE

LJUBAV: Konačno će doći do poboljšanja u vezama, ali još uvijek ćete povremeno dolaziti u iskušenja svađa. Naklonost će biti veća, ali brzina kojom ćete se razljućivati i dalje je tu. Zato se kontrolirajte i ne odgovarajte na svaku provokaciju.

KARIJERA: Ulazite u fazu kad će vam se mnogo toga obećavati. Ponekad će to izgledati kao da vam se nudi posao iz bajke, ali budite realni i oprezni. Posebno je važno provjeravati legalitete. Sve što ne drži vodu, pustite. Neka pričaju što žele.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s hranom i pićem.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

TOP 3: Ovan, Lav, Blizanac