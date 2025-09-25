Bizaran izbor: 'Moj brat želi nazvati sina po komadu mesa i misli da je to normalno'

Roditelji ponekad odaberu neobična ili kreativna imena za svoju djecu, inspirirani raznim razlozima, od osobnih interesa, obiteljskih tradicija do trenutačnih trendova. Iako takva imena mogu biti jedinstvena i pamtljiva, ponekad izazivaju zbunjenost, smijeh ili čak rasprave među ukućanima i prijateljima. Jedna žena je objasnila da njezin 29-godišnji brat i njegova 27-godišnja supruga očekuju svoje prvo dijete i već neko vrijeme pokušavaju smisliti ime.

Inspiracija je došla budućem ocu dok je roštiljao meso u svom dvorištu, pa je odlučio svom djetetu dati ime po komadu mesa, što je ostatku obitelji potpuno zbunjujuće. Žena iz SAD-a podijelila je u objavi na Redditu da njezin brat želi svoje dijete nazvati "Brisket" (na hrvatskom: "Goveđa Prsa") te mu se odlučila usprotiviti, piše Mirror. "Svima je na nedjeljnoj večeri obznanio da, ako bude dječak, žele ga nazvati Brisket. Da, kao jelo s roštilja. U početku smo svi mislili da se šali, ali nije. Rekao je da je to ime snažno, muževno i nezaboravno. Moja šogorica izgledala je kao da joj je pomalo nelagodno, ali nije ništa rekla. Moja mama se skoro ugušila ledenim čajem", napisala je žena.

Žena je pokušala reći bratu da bi Brisket mogao biti sladak nadimak, ali da ne bi funkcionirao kao pravo ime, ali bratu ju je optužio da pokušava "ugušiti" njegovu kreativnost. "Započeo je tiradu o 'opsesiji društva dosadnim imenima' i kako želi da njegov sin 'izdvaja'. Onda sam mu rekla da tako priprema svoje dijete za doživotno maltretiranje. Nijedan učitelj neće moći ozbiljno provesti popis učenika kada dođe do imena 'Brisket'. Naljutio se na mene i rekao da sam negativna", objasnila je situaciju.

Dodala je i da brat i ona trenutačno ne razgovaraju. "Mama kaže da sam se trebala samo nasmiješiti i pustiti to jer to nije moja beba. Moj je tata, s druge strane, promrmljao nešto o 'jadnom malom Brisketu' i nije prestao odmahivati ​​glavom", napisala je. Mnogi korisnici Reddita bili su jednako zbunjeni neobičnim imenom. Mnogi su rekli da će dijete vjerojatno promijeniti ime kad odraste, pod pretpostavkom da se njegova mama nije umiješala i stavila veto na ime prije nego što se pojavilo na rodnom listu.

"Nije tvoje dijete, ali jest tvoj nećak i 100 posto si u pravu! To jadno dijete čeka težak život. Pitaj svog brata isplati li se cijeli život maltretiranja samo da bi on mogao biti kreativan", napisala je jedna korisnica. "Njegovo dijete će promijeniti ime čim navrši godine za to i mrzit će svog tatu jer je odgovoran što su ga cijeli život ismijavali. Ili će ime promijeniti majka djeteta kada ostavi tatu", napisala je druga.