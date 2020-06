Biti 'dobar u krevetu' za svakog znači nešto drugačije, ali ovo je karakteristike dobro imati

Većina će se složiti da je dobar seks povezan s emocijama, kemijom između dvoje ljudi, iskustvom i razumijevanjem, te kako je sve u glavi. No, kako prenosi Medium, postoje neki potezi u seksu koji će vas definirati kao 'dobrog ljubavnika'. Svaki partner cijeni kod onog drugog volju za učenjem. Možda je vaš bivši volio jedan način zadovoljavanja, dok drugom to uopće ne paše - i zato želi da ga saslušate i naučite neke nove tehnike. Uz to, zaigranost i strast uvijek su plus.



Komplimenti, koje ponekad ne morate ni izgovoriti, već možete pokazati pogledom i dodirom, učinit će da se vaš partner, odnosno partnerica, osjeća seksi i privlačno.

U nekim zemljama za vrijeme pauze za ručak stignete i odspavati!

Biti samouvjeren u krevetu i pokazati sigurnost u svoje pokrete uvijek je više privlačno nego kada se kod nekoga osjeti nelagoda i strah - to zna djelovati hladno, pa se druga strana osjeća neprivlačno i možda gubi interes.



U krevetu većina voli eksperimentirati i isprobavati neke nove poze, igrice... Budite otvoreni po tom pitanju. Ipak, nemojte raditi nešto što vam nikako nije privlačno i što vam ne pruža zadovoljstvo. Komunicirajte svoje potrebe uz slušanje i poštivanje druge strane.



Jedna stvar koja, pogotovo žene, može odbiti istog trenutka je sebičnost u krevetu! Pružanje užitka jednako je bitno kao i primanje, pa stoga uživajte u obje stvari.