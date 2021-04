Bio je beskućnik, a sada zarađuje milijune - zahvaljujući društvenim mrežama

Dave Anica proveo je nekoliko godina kao beskućnik, a onda se zaposlio kao stjuard u tvrtki SAS Scandinavian Airlines. Nažalost, ponovno se, prošle godine u listopadu, susreo s životnim problemima sličnim kao kada je bio tinejdžer jer je postao tehnološki višak i dobio otkaz.



Nije sve bilo baš tako crno jer je Dave povremeno znao zaraditi nešto od Instagrama jer ga je pratilo 24 tisuće ljudi i TikToka gdje je njegove videe pratilo 200 000. Ipak, tada to još uvijek nije bio stalan i siguran posao - kao što je danas.



Ovaj 30-godišnjak porijeklom iz Portugala i s adresom u gradu Horsham u Engleskoj odlučio je graditi karijeru na društvenim mrežama. "Već sam radio na društvenim mrežama, ali to je bilo više kao hobi i dodatni novac sa strane. Kada sam dobio otkaz, odlučio sam im se više posvetiti jer sam o tome već dugo razmišljao. Bilo je užasno izgubiti posao, uložio sam sve što sam imao da postanem stjuard i bilo mi je jako teško", ispričao je za The Sun.



Brojke pratitelja sada su još veće, na Instagramu ima više od 30 000, a na TikToku nešto malo manje od pola milijuna. Nedavno se odlučio na još jedan potez - pokrenuo je YouTube kanal.

Kao 19-godišnjak odlučio se na preseljenje u Pariz kako bi studirao ples, a otišao je sa svega 800 eura u džepu. Dobio je posao u jednom klubu, a dok je čekao prvu plaću ostao je bez novaca jer mu je netko ukrao novčanik. Nije si mogao priuštiti nikakav smještaj, pa je spavao na ulici. Birao je čišće i sigurnije dijelove grada, tuširao se na fakultetu, a popodne i večer provodio u Starbucksu.



"Bio sam preponosan da bih nekome dao do znanja da imam problem, pa nisam tražio nikakvu pomoć i nastavio sam se ponašati kao da je sve u redu. Nitko me nije ništa ispitivao, iako sam svugdje sa sobom nosio torbu. Tada sam imao samo 19 godina i nisam još dobro govorio engleski jezik. Imam veliku sreću što me nitko nije pokušao pretući. Bilo je to najstrašnije iskustvo u mom životu i mislio sam da neću uspjeti."



Svega pola godine nakon Dave je dobio priliku plesati za francuskog pjevača Dannya Brillantu, pa se pojavio i na nacionalnoj televiziji. Uspio je zaraditi dosta novaca, pa je kupio kuću u koju su uselili i njegovi roditelji i brat. Sreća nije dugo potrajala - Dave je ozlijedio koljeno i prekinuo plesnu karijeru. Naposljetku je preselio u London i postao stjuard EasyJet kompanije. Nakon pet godina te karijere, dobio je otkaz i shvatio čime se zapravo želi i treba baviti. "Smatram se lifestyle influencerom."



Sada od društvenih mreža zarađuje od 17 000 do 26 000 kuna mjesečno, ali za taj novac se mora dosta namučiti. "Ustanem u 7:30 i ne završim s poslom do 19 ili 20 sati. Prvo što ujutro napravim je objavim nešto na Instagramu te pogledam komentare od prethodnog dana. Zatim snimam dva do tri sata za TikTok, a onda za Instagram. Neki mi čak znaju reći kako je moj posao poprilično lagan, jer je nov i ljudi ga ne razumiju, ali uvijek kažem ljudima da je 'teže nego što izgleda'. Tu je mnogo poslova spojenih u jedan, a ljudi to ne shvaćaju", objasnio je Dave i istaknuo koliko je ponosan na sve što je postigao.

