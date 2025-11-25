Bila je klinički mrtva čak tri puta: 'Vidjela sam što je s druge strane, a poslali su me natrag s porukom'

Ljudi koji su doživjeli kliničku smrt često opisuju iskustva koja su istovremeno fascinantna i zagonetna. Premda medicina nudi neka objašnjenja, njihove priče o onome što su "vidjeli" ili "osjetili" tijekom trenutaka između života i smrti i dalje izazivaju znatiželju, rasprave i duboka razmišljanja o tome što se možda nalazi s druge strane. Tako je jedna žena vidjela život koji je živjela i onaj koji je bio planiran za nju dok je triput bila klinički mrtva te je objasnila poruku koju je dobila i s kojom se trebala vratiti. Norma Edwards (80) rekla je da je u dva od ta tri trenutka navodne smrti zakoračila u "drugu dimenziju" gdje su je dočekala "nezemaljska" bića koja su je poslala natrag.

Rekla je da je dobila jednu ključnu poruku s kojom se trebala vratiti, a to je da je život vječan i smrt nije kraj, već novi početak. "Našla sam se u vrlo mračnom tunelu, tamnijem nego što možete zamisliti, ali nisam se bojala. Putovala sam brzinom svjetlosti, a zatim sam ugledala nešto nalik na dugu, s bojama koje nikada prije nisam vidjela. Kako sam se približila, tako se to pretvorilo u kristalno čisto, bijelo svjetlo. Bilo je toliko sjajno da sam mislila da će me boljeti oči, a onda sam se stopila s tim", ispričala je Edwards. Njezin prvi susret sa smrću dogodio se u dvadesetima. Na putu prema poslu se srušila i doživjela zastoj rada srca, piše Mirror.

"Liječnici su mi rekli da sam imala mrtav fetus u sebi koji je trovao moje tijelo. Zatim sam se onesvijestila, a sljedeće čega se sjećam je da sam bila na stropu i gledala svoje tijelo na operacijskom stolu. Bol je nestala. Htjela sam im reći da sam dobro, ali nitko me nije čuo. Dok su se liječnici i medicinske sestre borili da me ožive, bila sam odvučena na putovanje izvan smrti. Nema riječi kojima bih opisala radost, blaženstvo i ljubav koju sam osjećala. Spajajući se sa svjetlošću, postala sam sama ljubav. Došla sam do ogromnog televizijskog ekrana, većeg od svega izgrađenog na Zemlji, i moj život je počeo prolaziti preko njega", objasnila je.

Objasnila je da su na ekranu bila prikazan tri stupca: prvi je bio život koji je planirala prije dolaska na Zemlju, a drugi život koji je zapravo živjela. "Treći je bio rezultat. Svaki put je pisalo: 'Cilj nije ostvaren'. Nasmijala sam se prizoru svog života koji mi je doslovno bljesnuo pred očima. Ali, čim su vizije izblijedjele, bila sam prenesena do rijeke gdje su me s druge strane čekale stotine poznatih duša. Među njima stajala je moja voljena teta. Zakoračila je u vodu da me dočeka, pa sam i ja učinila isto, ali neposredno prije nego što smo se dodirnule, odstupila je i rekla: 'Jako mi je žao, ne dopuštaju ti da ostaneš. Šalju te natrag s ovom porukom'. Bila je to poruka da u životu ima više nego što se vidi na prvi pogled i da je vječan", ispričala je Edwards koja se tada "vratila" u svoje tijelo.

"Bilo je bolno. Kao da pokušavate uliti galaksiju u šalicu čaja: moj duh je ogroman, pa kada tu energiju vratite u malo tijelo, boli. Moja su osjetila bila pojačana, a boje su se pojavljivale kao glazba, s radio aparatima koji pulsiraju svjetlost. Mogla sam vidjeti unutar tijela ljudi i mislila sam da ludim. Kad bih prošla ispod žarulja, tada one bi pregorjele. Nisam to mogla objasniti", dodala je. Njezin drugi susret sa smrću dogodio se u studenom 2024.

Edwards, koja živi u američkoj saveznoj državi Maryland, doživjela je srčani zastoj u ranim jutarnjim satima. Rekla je suprugu da odmah pozove hitnu pomoć, a tijekom prijevoz, njezino je srce prestalo kucati. "Točno sam znala što će se dogoditi. Tunel, s druge strane, trebala sam stići do Raja. No, vratili su me neposredno prije nego što sam stigla tamo, a onda sam opet preminula. Ovaj put, bila je prisutna ženska osoba, mislim da je bila anđeo. Vodila me je za svaki slučaj ako bih si utuvila u glavu da ću ostati. Naravno, kada sam stigla, tada sam mislila da je sve gotovo, ali dali su mi potpuno istu poruku kao i prvi put. Rečeno mi je da je tek polovica moje misije ispunjena. Zaglavljeni smo, zaključani u strahu. Moj je posao osloboditi se toga da bi se ljudi ponovno rodili u buđenju, povisili svoje frekvencije i nastavili sa životom", objasnila je 80-godišnjakinja.

Sada radi u staračkim domovima, nudeći utjehu i perspektivu onima koji se bliže smrti. "Ne bojim se smrti jer znam da to nije kraj. To me je naučilo moje iskustvo bliske smrti: duša ne umire. Nemoguće je riječima opisati radost, sjaj i mir koji sam osjetila kada sam se stopila sa svjetlošću. U tom trenutku nisam bila samo okružena njome, postala sam jedno s njom. Nakon prvog iskustva, preplavila me tuga. Ne samo zbog gubitka bebe, već i zbog bolne odvojenosti od božanskog svjetla. Cjelovitost koju sam osjećala s druge strane učinila je moj povratak još težim, ostavljajući me s dubokom čežnjom za onim što sam jednom dotaknula", rekla je Edwards.

Dodala je da se godinama htjela vratiti na to mjesto. "Vidjela sam svoje voljene tamo, znam da čekaju i znam da ću se vratiti. Pronašla sam svoje najveće blagoslove u životima onih kojima sam služila. Njihove borbe i uspjesi ponudili su mi neprocjenjivu mudrost i pokazali su mi djelić Božje milosti. Ljudima s kojima radim kažem da svako jutro zahvale za dah. Dok god imaš dah, imaš najveći dar na svijetu. A kada dođe vrijeme za odlazak, znaj da nema smrti, već samo ostavljaš tijelo iza sebe da bi živio prošireniji život s druge strane. Dolazimo ovdje da bismo učili, voljeli i rasli", zaključila je.