Bike i gastroavantura kroz Liku i Gorski kotar

Područje Nacionalnog parka Risnjak, od Crnog Luga, Gerova, Tršća do Čabra zaista je posebno, prepuno je velikih zvijeri, ali i biciklističkih ruta. Visoke i gorde planine daju vam osjet i miris koji želite. Kontinentalni turizam doživljava svoju rapsodiju baš ovdje u goranskoj Hrvatskoj. Tako da odlično možete spojiti hedonizam i avanturizam te se provesti prema želji. Voziti na biciklu, pješačiti i lješkariti u bazenu ili nekoj od novih planinskih kuća i tako provesti svoj vikend. U Crnom Lugu na 726 metara nad morem, možete osjetiti taj Gorski kotar na najbolji mogući način. Od snijega koji u trenu može pasti, do jutarnje rose ili topli jesenski dan koje vas može namamiti uz bazen na sunčanje ili u hidromasažni bazen. Kuće Runolist jedne su od lijepih i posebnih kuća za odmor ne samo u Crnom Lugu već u Gorskom kotaru. Ove četiri drvene planinske ljepotice s goranskim kosim krovovima daju poseban šarm. Tri su za goste, a u jednoj žive domaćini, mlada obitelj Dajana Rabak i Vlatko Hrženjak koji će vas ugostiti i uputiti u sve tajne mjesta i okolice. Nenametljivo su tu, na raspolaganju, ali pazeći da uživate u vašem goranskom odmoru kao iz bajke. Kuće Runolist opremljene su sa svime što bi vam zatrebalo na vikend ili duljem odmoru. Više spavaonica, veliki dnevni boravak i kuhinja omogućuju boravak i dvije obitelji. Ambijent goranskih vila mami pa poželite biti samo tu. A mogućnosti od wellnessa i spa zone, do prostora za roštiljanje i zajedničko druženje je napretek. Zapravo nećete znati gdje će biti ljepše – u vašim kućicama ili vani. Gotovo sedamdesetak kvadrata čini se i više jer je iskorišten svaku kutak. Kuća Eva ima veliki dnevni boravak s kuhinjom, sve što zatreba od perilice za rublje i perilice za posuđe do prekrasnih terasa prepunih cvijeća.



Ako niste povezli bicikle sa sobom, možete ih dobiti ovdje. Ako želite električne, mogu se unajmiti u parku. Na bike izlet možete krenuti prvo s obilaskom pitoresknog i ljupkog Crnog Luga. Na ovoj izlet mogu svi, i stari i mladi. Potom se ide cestom prema ulazu u Nacionalni park Risnjak gdje su malo jezerce, info-centar, adrenalinski park za djecu i odličan restoran. Obavezno kušajte štrudlu od borovnice s posipanim šećerom “medvjeđe šape”. Poučna staza Leska je kružna i duga oko četiri kilometra, ide kroz šume i bezbroj malih proplanaka. Friški zrak i šuma malo umore, no izlet je lagan i odličan za obiteljski bike izlet koji će potrajati jer brojne ljepote mame. Tako ćete se zaustaviti na velikoj livadi. Ili zadržati u berbi jesenskih plodova i društvu leptira koji će vas, čim se zaustavite, veselo obilaziti.



Što sve posjetiti i kamo još otići? Ovo je inače i najsuroviji i najšumovitijem dio Gorskog kotara. Obrisi Risnjaka mame u avanturu s biciklom ili bez njega. Tu su brojni makadamski putovi kojima možete krenuti na dulji i zahtjevniji brdski biciklizam po padinama Risnjaka. Ili do doline Kupe kružnom rutom preko Zamosta i natrag preko Čabra i sela Parg. Autom možete otići do obližnjeg sela Razloge i najbliže točke gdje je pješački prilaz izvoru Kupe. Nedaleko od Crnog Luga su i Lokvarsko i jezero Mrzlica te Carev most. Možda ćete putem u daljini vidjeti medvjeda ili čuti noćno zavijanje vukova, ali tu ćete moći doživjeti aktivni godišnji odmor iz snova kreirajući vlastite izlete i boravak u prirodi. Obiđite i Delnice koje su udaljene 11 kilometara i jedan od prilaza Crnom Lugu sa stare riječke ceste ili auto ceste A3.

Foto: Dražen Breitenfeld

U restoranu u sklopu Nacionalnog parka Risnjak obavezno kušajte štrudlu od borovnice s posipanim šećerom nazvanu medvjeđe šape. Restoran je na ulazu u NP gdje su i jezerce, info centar, adrenalinski park

Foto: Dražen Breitenfeld

Kuće “Runolist” jedne su od ljepših i posebnijih kuća za odmor ne samo u Crnom Lugu već u cijelom Gorskom kotaru. Ove četiri drvene planinske ljepotice s goranskim kosim krovovima daju poseban šarm

Foto: Dražen Breitenfeld

Ambijent goranskih vila mami pa poželite biti samo tu. Teško je reći je li ovdje ljepše boraviti unutra ili vani, na svježem i čistom zraku