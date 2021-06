Besprijekorna kosa koju svi žele imati – Hair by Franić

Želja svake pripadnice nježnijeg spola je prekrasna i bujna kosa. Upravo tada je i samopouzdanje veće, a kosa iz snova pridonosi i osjećaju moći, neodoljivosti i ženstvenosti. Često čujemo izjave poput „manje je više“, ali to ne dolazi u obzir kada je kosa u pitanju. Božanstven volumen, sjaj, prirodan i njegovan izgled, sve su to karakteristike koje savršeno opisuju vrhunske stručnjake iz salona Franić, na čelu sa Zvonimirom Franićem, predvodnikom trendova kada je u pitanju kosa, koji je svoju ideju o vlastitim ekstenzijama, pretvorio ni više ni manje – nego u stvarnost. Riječ je o prvom domaćem brendu ekstenzija u Hrvatskoj, čije su kvaliteta i izrada, doslovno opipljive.

Ideja o pokretanju vlastitog brenda Hair by Franić, došla je jer su ekstenzije ionako u velikom fokusu i bitan su dio poslovanja salona Franić, u koji rado odlaze i brojne poznate Hrvatice poput Jelene Rozge, Franke Batelić i mnogih drugih.

„Ponosan sam na svoj mali tim jer smo odvažno odlučili napraviti poslovni iskorak u ova poprilično izazovna vremena. Neizostavno svaki dan živim svoj posao i uvjerio sam se u nedostatak kvalitete kad je u pitanju ponuda ekstenzija na našem tržištu. Jako često radim s ekstenzijama jer su sve popularnije među klijenticama koje prate trendove, sve više ih koristimo i svakodnevno, izvan okvira frizure za posebnu priliku. Uz sve moje znanje o kosi, uložili smo mnogo truda kako bi plasirali vlastiti proizvod jer je imperativ bio da se Hair by Franić ekstenzije proizvode najnaprednijom tehnologijom, od 100% prirodne kose premium kvalitete. Moja vizija je bila ponuditi svim kolegama kvalitetu kroz brend iza kojeg stojim ja i u koji u potpunosti vjerujem“ – dodaje Zvonimir, vlasnik salona Franić i brenda Hair by Franić. Sastav ekstenzija je 100% prirodna kosa, kojoj je kutikula usmjerena u jednom smjeru kod svake pojedine vlasi pa su i samim time, najbolje moguće kvalitete.

Spojevi HBF ekstenzija te češljići kojima se apliciraju dovedeni su do apsolutnog savršenstva, tako da se svaki pramen ekstenzije može staviti čak i jako blizu razdjeljka, a da se pritom savršeno stapa s prirodnom kosom. Ono čemu je posvećena izuzetna pažnja je nijansiranje. HBF ekstenzije dolaze u čak 15 modernih i savršeno promišljenih tonova, koji će se lako stapati s prirodnom ili obojenom kosom svake klijentice. Također, postoji i nekoliko različitih dužina jer je važno da i klijentica koja ima kraću frizuru, može povećati volumen svoje kose i u nekoliko trenutaka – imati savršenu frizuru. HBF ekstenzije imaju potvrdu zdravstvene ispravnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

„Ekstenzije su često dio mog stylinga nastupa. Najlakši i najbrži oblik transformacije kose koji volim. Drago mi je da su baš one prvi proizvod koji je Zvonimir odlučio lansirati“ – priznaje pjevačica Franka Batelić, jedna od poznatih ambasadorica salona Franić.

„Jako sam sretna i ponosna na mog Franića. Volim svoju kosu, no volim i kad uz pomoć njegovih ekstenzija dodam malo gustoće kako bi frizura izgledala još bolje. Preferiram ekstenzije na češljiće jer ni malo ne oštećuju moju kosu, a to mi je izuzetno važno“ – dodaje pjevačica i ambasadorica brenda, Jelena Rozga.

Kako je Zvonimir veliki esteta, izuzetna važnost je dana i samom dizajnu pakiranja, a priznaje kako ništa ne bi bilo moguće bez sjajnog tima koji je okupio na ovom projektu.

„Martina Budak, izvršna je direktorica i žena bez koje ovog danas ne bi bilo. Uspjela je sve moje zamisli pretočiti u jezik razumljiv proizvođaču i time dobiti točno ono što sam htio. To je inače jako teško jer sam u horoskopu dupli lav. Karlo Rusan potpisuje besprijekoran make up, a ujedno i nosi titulu kreativnog direktora brenda Hair by Franić. Sjajni Martin Posavec i Marko Švenda, zaslužni su za sve frizure iz kampanje, dok fotografije potpisuje Srećko Rundić“ – naglašava Zvonimir.

Više informacija o brendu, možete potražiti na web shopu www.salonfranic.com. Samo korak vas dijeli od najljepše frizure u koju ćete se zaljubiti na prvi pogled.