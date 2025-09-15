I Baba Vanga i Nostradamus imali su predviđanje o ovom strašnom događaju i - mogao bi se dogoditi uskoro

Bez obzira vjerujete li da neki ljudi imaju sposobnost gledanja u budućnost ili smatrate da je riječ o pukoj iluziji, teško je osporiti da su dva najveća imena tog područja – Baba Vanga i Nostradamus – pogodila niz zapanjujuće točnih predviđanja. Slijepa bugarska mističarka Baba Vanga sljedbenicima je ostavila proročanstva o smrti princeze Diane, napadima 11. rujna i pandemiji Covida-19. Nostradamus, francuski astrolog iz 16. stoljeća, u svojoj zbirci Les Prophéties navodno je predvidio smrt kralja Henrika II., Veliki požar u Londonu te uspon Adolfa Hitlera, piše Mirror.

Zabrinjavajuće je što su oba proroka ostavili mračna predviđanja i za 2025. godinu. Baba Vanga je tvrdila da će izbiti rat u Europi, označivši ga “početkom propasti čovječanstva”. Navodno je prorekla treći svjetski rat, u kojem će Putin postati “gospodar svijeta”, dok će Europa postati “pustoš”.

Ovih dana strahovi su dodatno pojačani nakon što je Poljska, članica NATO-a, oborila ruske dronove koji su povrijedili njezin zračni prostor tijekom napada na Ukrajinu. Milijuni građana dobili su upozorenje da potraže skloništa, a premijer Donald Tusk upozorio je da je situacija “najbliža otvorenom sukobu od Drugog svjetskog rata”. Zemlja je aktivirala Članak 4 NATO-a, dok je glavni tajnik saveza Mark Rutte poslao poruku Putinu: “Spremni smo braniti svaki centimetar NATO teritorija”.

Nostradamusovi stihovi također govore o razornim ratovima u Europi, posebno za Englesku: “Kraljevstvo će biti obilježeno ratovima toliko okrutnim da će neprijatelji doći iznutra i izvana. Velika kuga iz prošlosti vraća se, nema smrtonosnijeg neprijatelja pod nebom”.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha komentirao je kako Putin “samo nastavlja testirati Zapad”, upozoravajući da će slab odgovor međunarodne zajednice dodatno ohrabriti Rusiju i proširiti rat dublje u Europu.