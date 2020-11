Avantura u srcu Gorskog kotara

Nacionalni park Risnjak, srce Gorskog kotara, lokalitet koji u sebi sadrži većinu temeljnih klimatskih i prirodnih značajki specifičnih za Gorski kotar, prostire se na površini od 63,5 četvornih kilometara i zauzima središnji dio masiva Risnjaka i Snježnika, te gornji tok rijeke Kupe s izvorišnim područjem. U park ćete doći ako s autoceste siđete kod Delnica, a u njemu će uživati posjetitelji koji su skloniji avanturama. Tako se, primjerice, u Nacionalnom parku Risnjak možete uključiti u program promatranja divljih zvijeri koji košta 300 kuna, a možete doplatiti i za lunch paket. Promatrat ćete, a uz nadoplatu možete i fotografirati vuka, risa i medvjeda, tri velike europske zvijeri. Naravno, u pratnji nadzornika. U sklopu cjelodnevnog izleta, uz pratnju nadzornika parka, gosti mogu i prenoćiti u brvnarama ili u svojim šatorima i na taj način doživjeti susret s prirodom. Na Risnjak se ni ljeti ne ide bez gojzerica i ruksaka u kojem imate hranu i piće, ali treba imati i volju da dugo pješačite po planini.



No oni koji to vole, bit će očarani masivom Risnjak, njegovim bijelim stijenama koje se izdižu nad zelenilom goranskih šuma. Prekrasni vidici koji se pružaju s 1528 m nadmorske visine na Kvarnerski zaljev, Istru i Julijanske Alpe u susjednoj Sloveniji ostat će u sjećanju svakog posjetitelja. Podno samog vrha Veliki Risnjak nalazi se planinarski dom ‘J. Schlosser Klekovski’, gdje ćete pronaći okrepu i smještaj.



No u sklopu NP-a Risnjak možete obići i izvor rijeke Kupe. Do njega se može doći s nekoliko strana, pa i iz naselja Razloge, 12 kilometara udaljenog od Crnog Luga, ili iz naselja Kupari udaljenog 30 kilometara. Pješačka staza iz Razloga serpentinskog je karaktera, pa hodanje do izvora traje oko pola sata; u povratku, zbog uspona, i dvostruko više.

Snježnik



Ponad goranskih šuma na 1528 metara nadmorske visine izdigla se planina Risnjak gdje se nalazi i jedan od najljepših vidikovaca, Veliki Risnjak odakle pogled puca na Kvarnerski zaljev, Kamniške i Julijske Alpe – slovenski Snežnik, Klek, Bjelolasicu i Velebit. Središnji dio masiva Risnjak obuhvaća i planinski masiv Snježnik te spomenik prirode – izvor rijeke Kupe s njezinim gornjim tokom. Snježnik je kamenit, okružen cvjetnim planinskim livadama, a s njega se otvara prekrasan pogled na sve četiri strane svijeta.



