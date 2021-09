Australska autorica: 'Bila sam opsjednuta izgledom vagine pa sam se operirala i ne mogu prežaliti tu odluku'

Od kad je u ranim 20-ima pogledala dokumentarac o labioplastici; estetskoj operaciji ženskog spolovila, australska je autorica Casey Beros razmišljala o tome da promijeni izgled svoje vagine.

- Nekako sam došla na ideju da ću se, ako promijenim izgled vagine, bolje osjećati sama sa sobom, da će to riješiti sve moje nesigurnosti - rekla je Beros, inače majka dvoje djece.

Beros se operirala krajem svojih 20-ih, no to joj na kraju ipak nije donijelo više samopouzdanja - već samo, kako kaže, malo manje stidne usne i jednu od neželjenih nuspojava vaginalne korekcije, smanjeni osjet.

- Tada još nisam znala koliko je širok spektar onog što se kod vagine smatra 'normalnim' - priznaje. Znala je samo, dodaje, da želi 'urednu i simetričnu Barbie vaginu'...

Iako se dobro i detaljno pripremila, pogledala hrpu 'prije i poslije fotografija' i razgovarala s nekoliko vrhunskih estetskih kirurga da dobije više mišljenja i zakazala zahvat kod jednog od najboljih; onog kojeg je vidjela još u dokumentarcu, nije, kaže, bila spremna za emocionalne posljedice operacije i odmah je požalila.

- Malo po malo, moje su stidne usne prestale izgledati kao da je netko po njima crtao skalpelom, no emocionalne su rane postajale sve izraženije, posebno nakon što sam postala majka svoje dvije djevojčice - kaže Beros koja je s vremenom sve više žalila što nije od početka bila ponosna na svoje tijelo i što je uopće htjela vaginu iz časopisa, s retuširanih fotografija.

Shvatila je, kaže, da je podlegla utjecaju potpuno nerealnom standardu lijepog izgleda ženskih genitalija, te da svi u nekoj fazi života pomisle da bi nešto na sebi trebali promijeniti.

- Žalim li? Apsolutno. Uhvati me jeza kad pomislim da će moja djeca ikada misliti da nisu potpuno savršena onakva kakva jesu - rekla je o svom iskustvu koje je podijelila u nedavno izdanoj knjizi The ‘Bad’ Girl’s Guide To Better, a svima koji slično razmišljaju je poručila da si, prije ikakve operacije, daju vremena da prihvate sebe i svoje (ne)savršeno tijelo...

