'Imam 49 godina i u zadnje vrijeme mi treba vječnost da doživim orgazam; može li dob biti uzrok?'

Imam 49 godina i usprkos seksualnom nagonu 25-godišnjaka, obično mi da doživim vrhunac treba više od sat vremena, a do tad moja žena već odustane od seksa ili pak počne kukati da joj je dosadno, napisao je anonimni muškarac seksualnoj terapeutkinji i The Sun kolumnistici Deidre.

Isto je, kaže on, i kad se sam zadovoljava: i to traje najmanje 45 minuta, no kako nema problem s erekcijom, vjeruje da nije riječ o nekoj zdravstvenoj smetnji i pita se mogu li razlog biti njegove godine, budući da se bliži 50.oj...

- Stariji muškarci često počnu primjećivati da im treba nešto više vremena da se uzbude ili da dosegnu punu erekciju, a nekima se čak čini i da su im orgazmi slabiji nego prije - objasnila je Deidre.

Budući da mu seks traje dosta dulje nego prije, preporučila mu je da zbog dodatne stimulacije isproba neku seksualnu igračku.

- Ipak, provjerite s liječnikom da sigurno ne postoji neki medicinski razlog, poput npr. povećane prostate koja može uzrokovati probleme s erekcijom i ejakulacijom - savjetovala mu je Deidre.

