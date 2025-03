Astrofizičar tvrdi: 'Ovo je 5 znakova da postoji život nakon smrti'

Astrofizičar i kršćanski pisac dr. Hugh Ross podijelio je pet razloga za koje vjeruje da ukazuju na postojanje zagrobnog života. Prema njegovoj definiciji, život nakon smrti podrazumijeva da duša napušta tijelo i prelazi na drugu razinu postojanja, piše Mirror. "Vidim pet ili šest linija dokaza za postojanje transcendentnog kraljevstva izvan", rekao je, "Drugim riječima, biblijsko 'nebo', Božje duhovno područje postojanja".

Dr. Ross, osnivač Reasons to Believe, kalifornijske neprofitne organizacije koja "otvara ljude evanđelju otkrivajući Boga u znanosti". Rekao je da su prvi dokaz granice svemira, naime one mogu, ali i ne moraju biti beskonačne.

Kanađanin je rekao da kako se čini da postoji ograničenje onoga što možemo promatrati sugerira da postoji nešto izvan našeg vidljivog svemira. "S obzirom da masa postoji u svemiru i da opća teorija relativnosti pouzdano opisuje kretanje masivnih tijela u svemiru, ovi teoremi utvrđuju nužnost uzročnog agensa (tj. Stvoritelja) izvan prostora i vremena", rekao je.

Drugi trag je ono što je opisao kao "dokazana pouzdanost" Biblije. On tvrdi da je Knjiga Daniela u Starom zavjetu dala konkretna predviđanja o usponu i padu budućih carstava. "Iako je Biblija svakako (i često je bila) podložna pogrešnom tumačenju, razumno obranjiva tumačenja pokazuju da se ono što Biblija bilježi o povijesti, znanosti i zemljopisu pokazuje točnim", rekao je. Još jedan navodni dokaz su NLO-i, prema dr. Rossu.

Rekao je da treći dokaz navodno dolazi od ljudi koji su imali susrete s neidentificiranim letećim objektima, poznatijim kao NLO-i. Rekao je da su objekti registrirani kao nefizički entiteti - naime stvaraju struje u okolnom zraku. "Postojanje nefizičke stvarnosti predstavlja dokaz za postojanje područja izvan dimenzija svemira", rekao je. Prema dr. Rossu, iskustva bliske smrti (NDE) još su jedan znak.

Tvrdio je da se neki NDE-i mogu objasniti nedostatkom kisika u mozgu, ali da su drugi ostali neobjašnjivi. Dr. Ross je također rekao da su osjećaji u skladu s kršćanskim vjerovanjima o napuštanju duše iz tijela.

Posljednja tvrdnja koju treba dodati tvrdnjama dr. Rossa je da je molitva dovoljno učinkovita da sugerira prisutnost "transcendentnog područja". Dr. Ross je rekao: "Ljudi za koje se mole vjernici u kršćanskog Boga doživljavaju mjerljivo brži i potpuniji oporavak od operacija ili medicinski potvrđenih bolesti nego ljudi za koje se takva molitva ne radi".

Mnoge, ako ne i sve, tvrdnje dr. Rossa mnogi znanstvenici žestoko osporavaju. Ne postoje znanstveni dokazi koji potvrđuju postojanje života nakon smrti. Znanstvenici nisu uspjeli potvrditi postoji li duša doista.

