godina koja sve okreće naglavačke

Stiže nam Kineska nova godina: Znate li zašto se smatra godinom Vatrenog konja i što nam donosi?

Ana Hajduk
28.01.2026.
u 13:30

Prema tumačenjima kineske astrologije, 2026. godina mogla bi biti obilježena hrabrim odlukama, naglim zaokretima i snažnim transformacijama.

Nova godina možda počinje 1. siječnja, ali u kineskoj tradiciji pravi početak godine dolazi tek s Kineskom Novom godinom – najvažnijim i najsvečanijim praznikom u lunarnom kalendaru. To je vrijeme novih početaka, simboličnog čišćenja prošlosti i okretanja sreći, blagostanju i osobnom rastu. Prema kineskom zodijaku, životinja pod kojom ste rođeni može mnogo reći o vašem karakteru, ali i o energiji koja vas očekuje u nadolazećem razdoblju, prenosi The Sun. A 2026. godina, tvrde astrolozi, neće biti nimalo obična.

Kineska Nova godina 2026. pada u srijedu, 17. veljače. Za razliku od zapadnog kalendara, ovaj se datum svake godine mijenja jer se temelji na lunarnim mijenama. Proslava započinje prvim mladim mjesecom lunarne godine i traje 15 dana, a završava spektakularnim Festivalom lampiona. Obitelji diljem Kine i svijeta okupljaju se uz tradicionalna jela, vatromete i simbolične ukrase koji prizivaju sreću, zdravlje i obilje.

Zašto je 2026. godina Vatrenog Konja?

Kineski zodijak sastoji se od 12 životinja koje se izmjenjuju svake godine: Štakor, Vo, Tigar, Zec, Zmaj, Zmija, Konj, Koza, Majmun, Pijetao, Pas i Svinja. Uz to postoji i ciklus pet elemenata – Drvo, Vatra, Zemlja, Metal i Voda – koji se kombiniraju sa životinjama i stvaraju 60-godišnji ciklus. Upravo zato se godina Vatrenog Konja pojavljuje rijetko: posljednji put bila je 1966.

Što simbolizira Vatreni Konj?

Konj je sedma životinja kineskog zodijaka i tradicionalno simbolizira energiju, slobodu, neovisnost i kretanje. Ljudi rođeni u znaku Konja često su opisani kao pustolovni, snalažljivi i puni entuzijazma, ali i skloni impulzivnosti i nemiru. Kada se Konj spoji s elementom Vatre, njegove osobine postaju još snažnije. Vatra donosi strast, ambiciju, kreativnost i snažan unutarnji poriv za promjenom. Zbog toga Vatreni Konj ima reputaciju moćnog, ali nepredvidivog znaka. U kineskoj tradiciji vjeruje se da ova kombinacija potiče rušenje starih obrazaca i stvaranje novih pravila – kako na osobnoj, tako i na društvenoj razini.

Što nam donosi 2026.?

Prema tumačenjima kineske astrologije, 2026. godina mogla bi biti obilježena hrabrim odlukama, naglim zaokretima i snažnim transformacijama. Za pojedince to može značiti osobno buđenje, promjene karijere, selidbe ili nove životne smjerove. Na globalnoj razini, Vatreni Konj često se povezuje s tehnološkim napretkom, društvenim pomacima i odlučnim rezovima s prošlošću. Jedno je sigurno: ako vjerujete u simboliku kineskog zodijaka, 2026. neće biti godina za stajanje na mjestu. Ovo je vrijeme kada se riskira, mijenja i ide naprijed – punim galopom.

