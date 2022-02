'Svi misle da me suprug vara, a sada je počeo izgovarati ime svoje bivše u snu'

– Cijela moja ulica misli da me suprug vara sa svojom bivšom djevojkom, a ako mu to spomenem, samo mi kaže da se prestanem brinuti oko ničega. Redovito joj pomaže oko vrta i sve susjede nas ogovaraju – napisala je jedna žena za The Sun.

S bivšom se razveo prije pet godina, a oni su u sretnom braku već dvije godine. Ostali su u kontaktu, godinama su slali poruke za Božić i rođendane, a nedavno je čak i dozivao njezino ime u snu.

– Nakon što ju je njezin dečko napustio, pitala je može li moj muž preporučiti nekoga da joj pomogne u vrtu. Jako je vješt i rekao joj je da se ne trudi tražiti nekoga jer će joj on pomoći. Nisam bila prezadovoljna, ali sam mislila da će to biti samo nekoliko puta. No, sada je tamo barem jednom mjesečno i njezini zahtjevi su sve češći. Moj muž inzistira da me voli, a da mi njegova bivša nije ni do koljena. Obećava da nikada neće prevariti, ali počinje mu pomalo smetati uvjeravati me u to. – nastavila je.

– Održavanje kontakta s bivšim oduzima energiju i fokus od vaše veze. Bez obzira na to je li njihov odnos nevin ili ne, to je nepotrebno ometanje. Zaslužujete znati cijelu istinu o njegovim osjećajima prema svojoj bivšoj i kako on vidi vašu budućnost. Ako uistinu vidi da je s vama, mora vas početi stavljati na prvo mjesto.Zapamtite da snovi nisu nužno povezani sa stvarnim namjerama ili željama. Kad god pomislite na njegov razgovor o snu, zamijenite ga sretnim uspomenama na vas dvoje zajedno – odgovorila joj je Deidre.

