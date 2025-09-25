28. rujna u kalendaru označite kao dan za punjenje baterija: Vidimo se na Sensa wellbeing danu u Maksimiru

Um, duh i tijelo tri su zelene Sensa lokacije na kojima će se odvijati cjelodnevni program od 10 do 18 sati čak 17. izdanja Sensa wellebeing dana , ove nedjelje 28. rujna.

Sensa će i u ovoj godini, u kojoj obilježava 18 godina kontinuiranog rada u misiji da pojedince i zajednicu u cijelosti potiče kreiranju bolje verzije sebe, u parku Maksimir, zelenoj zagrebačkoj oazi, okupiti brojne učitelje, praktičare, stručnjake, ali i izlagače koji će prezentirati brendove iz područja zdravlja, ljepote i vitalnosti.

Foto: Sensa

Sensa wellbeing dan prilika je da posjetitelji besplatno isprobaju različite tehnike vježbanja, metode relaksacije, od meditacije do gong kupke te da sudjeluju u kreativnim radionicama i poslušaju predavanja o osobnom rastu i razvoju, ali i degustiraju i upoznaju razne zdrave proizvode, prirodnu kozmetiku, eterična ulja i ostale wellbeing proizvode odabranih izlagača.

Foto: Sensa

Um, duh i tijelo, nazivi su tri zelene Sensa lokacije u okviru kojih će Sensini stručni suradnici svojim inspirativnim radionicama, vođenim vježbama i prezentacijama motivirati posjetitelje da u sebi pronađu motivaciju i snagu za nošenje sa svim izazovima koje nakon ljetnog odmora donosi jesen.

Foto: Sensa

U programu Sensa dana koji se odvija pod motom „Sigurna u sebi“, odaberite ono što prepoznajete kao sebi namijenjeno, kao prostor vašeg rasta i pridružite nam se u nedjelju, 28. rujna u zelenoj zagrebačkoj oazi, parku Maksimir, od 10 do 18 sati.

Pogledajte program Sensa wellbeing dana.