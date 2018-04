Zagreb bogatiji za još jedan izvedbeni prostor

U četvrtak 3. svibnja 2018. u 19 sati u Galeriji f8 (Trg Republike Hrvatske 8) povodom Dana Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu otvara se izložba pod nazivom "Izvedbene prakse ADU".

Ova izložba predstavit će tek manji dio produkcije kazališnih odsjeka ADU i to kroz dualnost fotografije korištene kao kreativni i dokumentaristički alat. Studenti Katedre za fotografiju izložit će konceptualne radove koji tematiziraju izvedbenost izvan uobičajenog konteksta i dokumentarne fotografije koje su nerijetko jedino svjedočanstvo održanih nastavnih produkcija, no koje također pružaju prostor za autorski pogled te stvaraju neprocjenjiv, autentičan arhiv.

Također, nizom popratnih programa koji će se održavati tijekom cijelog svibnja, Galerija f8 želi ovjeriti svoj izložbeni prostor i kao izvedbeni, još se više otvoriti javnosti te prikazati i otkriti ono što u pedagoškom i kreativnom procesu često ostaje mistificirano, nevidljivo i skriveno. Posjetitelji će tako u galerijskom prostoru imati prilike pogledati fragmente kazališnih predstava i performanse alumnija i studenata glume, sudjelovati u javnom satu scenskog govora i otvorenom kazališnom pokusu, poslušati studentske radiodrame i saznati sve o studiju Kazališne režije na otvorenim konzultacijama.

Događanja će se realizirati pod mentorstvom nastavnika Ozrena Grabarića, Pravdana Devlahovića, Marine Petković Liker, Tomislava Pavkovića, Vedrane Vrhovnik i drugih. Izložba"Izvedbene prakse ADU" nastavak je kontinuiranog kustoskog rada kojim Galerija f8 pruža vidljivost bogatoj akademijskoj umjetničkoj produkciji, prenosi stvaralačke impulse u urbani ambijent i čvrsto se ucrtava u kulturnu mapu grada kao vibrantno mjesto umjetničkih i društvenih susreta. Kustosice ove izložbe su Jelena Blagović Pavičić s Katedre za fotografiju, voditeljica Galerije f8 i Anja Maksić Japundžić s Odsjeka kazališne i radijske režije.

Izložba ostaje otvorena do 30. svibnja 2018. godine. Radno vrijeme galerije je od ponedjeljka do petka od 12 do 19 sati, a subotom od 10 do 15 sati.