Putujuća izložba plakata dizajnera iz cijelog svijeta, koje okuplja Mirko Ilić, poziva na toleranciju

Međunarodna izložba naziva Tolerancija koncepcije Mirka Ilića već više od godinu dana putuje svijetom, a kako putuje tako i raste kroz broj autora koji na Ilićev poziv dizajniraju plakate na temu tolerancije.

Izložba stiže uskoro i u Zagreb, a bit će izložena ispred Škole primijenjene umjetnosti i dizajna te ispred Muzeja suvremene umjetnosti što je i jedna od odlika ove izložbe - postavlja se na otvorenom. Ideja je autora da se s izložbom susretne i onaj dio ljudi koji izložbe u zatvorenim prostorima ne posjećuje često, odnosno ne biste li i vi kao običan prolaznik možda zastali ispred plakata, uhvatili se u promišljanju o temi ili čak započeli komunikacuju s osobom do vas koja promatra isti sadržaj. Od početnog 21-og plakata izložba je narasla na njih 70 koji će svi biti izloženi u Zagrebu, u organizaciji Mirka Ilića i UBU - Udruge bivših učenika ŠPUD-a Zagreb, Škole primijenjene umjetnosti i dizajna te u suradnji s Muzejom suvremene umjetnosti i Akademije likovnih umjetnosti unutar partnerskog projekta Runaway Art.

Svoje razmišljanje na temu tolerancije i polazište za ovaj rastući tip izložbe i projekta, Ilić je sažeo ovdje: "Najčešći razlozi netolerancije su pripadanje “pogrešnom” plemenu, “pogrešna” boja kože, “pogrešna” seksualna orijentacija,“pogrešna” religija. Tri od ova četiri “pogrešna” razloga prouzrokovana su rođenjem. A to je nešto za što osoba zapravo nije odgovorna, nije uopće u mogućnosti kontrolirati. Dakle, ne toleriraju te kakav si rođen. Dakle, bolje je da nisi rođen. Dakle, bolje je da ne postojiš, bolje je da si mrtav. Zar to nije užasno? Uz to, te tri “pogrešne” stvari čine maksimalno 10% naših razlika, u ostalih 90% smo isti. Želimo voljeti. Želimo biti voljeni. Želimo sigurnost. Želimo posao, hranu, vodu, krov nad glavom. Želimo dug život sebi i svojoj djeci. Zar to nije više razloga za toleranciju, nego netoleranciju? Ova izložba bi trebala biti mali vizualni podsjetnik na to." Domaći dizajneri koji su dizajnirali plakate Tolerancije su Boris Bućan i Dejan Kršić i bit će izloženi ispred ŠPUD-a i MSU-a. Otvaranje dijela izložbe ispred MSU-a bit će 16.4. u 11.30 sati, a prethodit će mu predavanje Mirka Ilića za učenike ŠPUD-a i studente Studija dizajna (dvorana Gorgona) prema istoimenoj knjizi: Design of Dissent. Istog dana u 18 sati bit će svečano otvorenje dijela izložbe na trgu ispred ŠPUD- a i ujedno otvorenje izložbe radova učenika ŠPUD-a na temu tolerancije u Izložbenom salonu Izidor Kršnjavi.

Kao uvod u izložbu Tolerancija, 15.4. u 18.30 sati, Udruženje za razvoj kulture, UBU i ŠPUD organiziraju tribinu pod nazivom ŠPUD u prostoru i vremenu s gostima: Zrinka Tatomir, Mirko Ilić, Filip Pintarić, OKO i Mia Biondić. Tribina ŠPUD u prostoru i vremenu bavit će se pitanjem značaja i uloge Škole primijenjene umjetnosti i dizajna kroz više njezinih generacija učenika i profesora, njezine ostavštine te fukcije u umjetničkom odgoju novih generacija. Milton Glaser, kao jedan od autora plakata uoči izložbe Tolerancija rekao je:

„Ključno je da ljudi prigrle toleranciju. Ona je jedini protuotrov takmičarskom duhu koji obilježava ljudski rod. U ovom povijesnom trenutku, ovoj se riječi nerado pridaje značaj. Ono što zapravo želimo je da ona znači prihvaćanje i velikodušnost”.