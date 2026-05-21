I ove godine na Lopudu možete učiti od svjetski poznatih jazz imena

Ponta Lopud Jazz Festival, koji će se održati od 27. do 29. kolovoza 2026., i ove godine donosi priliku glazbenicima iz Hrvatske, regije i svijeta za sudjelovanje u programu, a odabrani glazbenici imat će jedinstvenu priliku učiti od svjetski poznatih jazz glazbenika u jedinstvenom okružju bajkovitog otoka Lopuda nedaleko od Dubrovnika. Program je namijenjen profesionalnim glazbenicima s visokom razinom glazbene naobrazbe koji imaju barem jednu profesionalno objavljenu snimku ili album (uključujući radove po narudžbi).

Mladi profesionalni glazbenici iz Hrvatske, regije i cijelog svijeta kroz intenzivan će program imati priliku učiti izravno od vodećih svjetskih jazz umjetnika te istraživati nove dimenzije vlastite kreativnosti i umjetničkog izričaja. U četvrtom izdanju festivala središnji mentorski dvojac čini bračni par Omar i Rachel Z Hakim, čiji životopisi govore sami za sebe: njihovo iskustvo obuhvaća Madonnine svjetske turneje, suradnju s Michaelom Jacksonom i rad na Grammyjem nagrađenom hitu Daft Punka „Get Lucky” - imena koja su oblikovale zvuk popularne glazbe s kraja 20. i početka 21. stoljeća. Ostali mentori bit će predstavljeni u nadolazećem periodu.

“Ovo je prostor gdje mladi profesionalci rade rame uz rame s najboljima, gdje se glazba ne uči nego živi, i gdje svaki sudionik zaista dobiva punu pažnju mentora. Takvo iskustvo ne možete pronaći nigdje drugdje,” naglasila je suosnivačica i umjetnička direktorica festivala Thana Alexa.

Odabrani glazbenici imat će četiri noći smještaja u dijeljenim sobama, tri obroka dnevno, sudjelovanje u masterclassevima i večernjim koncertima, večernjim jam sessionima te izletima i pratećim događanjima. Prijava je besplatna dok su ostali uvjeti dostupni na web stranici festivala, a zainteresirani glazbenici se pozivaju da ispune prijavni obrazac na webu, prilože potrebnu dokumentaciju i sve pošalju e-mailom prije ponoći 20. lipnja 2026., dok će rezultati biti objavljeni početkom srpnja.



Prijavni obrazac dostupan je na: bit.ly/PLJF_prijava

Kreativna platforma Ponta Lopud predstavlja tri ljetna kulturna programa 2026. te spremno dočekuje sve zaljubljenike u umjetnost, prvenstveno film, glazbu i književnost. Ponta Lopud Film Festival prvi je od tri događanja koji će se održati od 25. do 28. lipnja i bit će posvećen filmskoj umjetnosti.

Drugi događaj, koji će od 27. do 29. kolovoza na otok privući ljubitelje glazbe, popularni je Ponta Lopud Jazz Festival, dok će Ponta Lopud Book Bridge od 17. do 19. rujna otok pretvoriti u književno utočište i time zaokružiti ljetne manifestacije.