Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
UŽIVO
Zlatko Mateša podnio ostavku, više nije predsjednik HOO-a!
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Ponta Lopud Jazz Festival

I ove godine na Lopudu možete učiti od svjetski poznatih jazz imena

Foto: PONTA LOPUD
1/4
VL
Autor
vecernji.hr
21.05.2026.
u 11:42

Profesionalni glazbenici iz Hrvatske, regije i svijeta, mogu se prijaviti na program Ponta Lopud Jazz Festivala do 20. lipnja te dobiti priliku biti izabrani za učenje od svjetski poznatih jazz glazbenika

Ponta Lopud Jazz Festival, koji će se održati od 27. do 29. kolovoza 2026., i ove godine donosi priliku glazbenicima iz Hrvatske, regije i svijeta za sudjelovanje u programu, a odabrani glazbenici imat će jedinstvenu priliku učiti od svjetski poznatih jazz glazbenika u jedinstvenom okružju bajkovitog otoka Lopuda nedaleko od Dubrovnika. Program je namijenjen profesionalnim glazbenicima s visokom razinom glazbene naobrazbe koji imaju barem jednu profesionalno objavljenu snimku ili album (uključujući radove po narudžbi).

Mladi profesionalni glazbenici iz Hrvatske, regije i cijelog svijeta kroz intenzivan će program imati priliku učiti izravno od vodećih svjetskih jazz umjetnika te istraživati nove dimenzije vlastite kreativnosti i umjetničkog izričaja. U četvrtom izdanju festivala središnji mentorski dvojac čini bračni par Omar i Rachel Z Hakim, čiji životopisi govore sami za sebe: njihovo iskustvo obuhvaća Madonnine svjetske turneje, suradnju s Michaelom Jacksonom i rad na Grammyjem nagrađenom hitu Daft Punka „Get Lucky” - imena koja su oblikovale zvuk popularne glazbe s kraja 20. i početka 21. stoljeća. Ostali mentori bit će predstavljeni u nadolazećem periodu.

“Ovo je prostor gdje mladi profesionalci rade rame uz rame s najboljima, gdje se glazba ne uči nego živi, i gdje svaki sudionik zaista dobiva punu pažnju mentora. Takvo iskustvo ne možete pronaći nigdje drugdje,” naglasila je suosnivačica i umjetnička direktorica festivala Thana Alexa.

Odabrani glazbenici imat će četiri noći smještaja u dijeljenim sobama, tri obroka dnevno, sudjelovanje u masterclassevima i večernjim koncertima, večernjim jam sessionima te izletima i pratećim događanjima. Prijava je besplatna dok su ostali uvjeti dostupni na web stranici festivala, a zainteresirani glazbenici se pozivaju da ispune prijavni obrazac na webu, prilože potrebnu dokumentaciju i sve pošalju e-mailom prije ponoći 20. lipnja 2026., dok će rezultati biti objavljeni početkom srpnja. 

Prijavni obrazac dostupan je na: bit.ly/PLJF_prijava 

Kreativna platforma Ponta Lopud predstavlja tri ljetna kulturna programa 2026. te spremno dočekuje sve zaljubljenike u umjetnost, prvenstveno film, glazbu i književnost. Ponta Lopud Film Festival prvi je od tri događanja koji će se održati od 25. do 28. lipnja i bit će posvećen filmskoj umjetnosti. 

Drugi događaj, koji će od 27. do 29. kolovoza na otok privući ljubitelje glazbe, popularni je Ponta Lopud Jazz Festival, dok će Ponta Lopud Book Bridge od 17. do 19. rujna otok pretvoriti u književno utočište i time zaokružiti ljetne manifestacije.

Ključne riječi
Thana Alexa glazba jazz glazba jazz ponta lopud festival Ponta Lopud Jazz festival

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Pokrenuta Kulturna iskaznica!

Od danas 18-godišnjacima je dostupno 100 eura za kulturne i medijske sadržaje

Pilot projekt pokrenut je i predstavljen u zagrebačkom HNK 2. Mladi će sredstva s Kulturne iskaznice moći iskoristiti elektroničkim ili fizičkim putem, sve do svoga 19. rođendana za nabavu niza kulturnih i medijskih sadržaja, uključujući kazalište, kino, koncerte, muzeje, knjige i druge sadržaje. Mobilnu i web aplikaciju Kulturna iskaznica, koja služi za izdavanje i korištenje vaučera te provjeru raspoloživog iznosa na računu izradila je Fina.

Ilustracija
Premium sadržaj
STRAH OD UMJETNE INTELIGENCIJE

UI guta književnost, umjetnost, kreativnost. Ali ima nešto što stroj čitatelju ne može dati – uvid u um drugoga čovjeka

Kako korištenje alata umjetne inteligencije ulazi u mainstream, uz oduševljenje njezinom širokom primjenjivošću i funkcionalnošću, sve se više strahuje kamo nas može odvesti. Prisutna je i, naravno i razumljivo, svojevrsna bojazan o izumiranju određenih profesija, snižavanju cijene rada i gubitku radnih mjesta. O opasnostima, ali i prednostima umjetne inteligencije razgovarali smo s tajnikom Društva hrvatskih književnika Matijom Štahanom te književnikom i računalnim inženjerom Želimirom Perišem

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!