Uzvišeni operni glasovi u jazz-zagrljaju Danila Ree

Više ne morate samo zamišljati! Lisinski srijedom 22. listopada donosi inovativno glazbeno, duhovno i kulturno iskustvo, nadahnuto omiljenim arijama i besmrtnim pjevačima – La Grande Opera in Jazz!

Glasovi najvećih opernih zvijezda 20. stoljeća, s restauriranih povijesnih snimki, sami, prepoznatljivi, bez orkestra, blistaju u dijalogu s osebujnom interpretacijom jazz-majstora koji odaje počast skladateljskim velikanima 19. stoljeća.

Talijanski skladatelji, poput Puccinija, Rossinija, Verdija, Bellinija i Donizettija, i danas su obožavani diljem svijeta. Njihove opere redovito pune gledališta i uranjaju nas u ekspresivni melodramatski svijet koji nas podsjeća na trajnu snagu emocionalnih, društvenih i estetskih vrijednosti.

Jedan od najcjenjenijih europskih pijanista, Danilo Rea, svoju je glazbenu posvetu uobličio u slušno i vizualno putovanje kroz prostor i vrijeme umjetničkog nadahnuća.

Zahvaljujući suvremenoj tehnologiji, neki od najljepših koloraturnih soprana svih vremena, poput Marije Callas i Amelite Galli-Curci, te obožavani tenori, poput Enrica Carusa, Beniamina Giglija i Marija Del Monaca, zapjevat će u Dvorani Lisinski u narativnoj fantaziji majstora jazz-improvizacije. Publika će, i stotinu godina nakon originalnih izvedbi, kroz najdojmljivije interpretacije nezaboravnih opernih arija svjedočiti fascinantnom spoju tradicije i suvremenosti.

Danilo Rea počeo je svirati glasovir u dobi od pet godina, a s dvadeset je završio konzervatorij Svete Cecilije u Rimu. Još je tijekom školovanja otkrio ljubav prema jazzu i ubrzo postao istaknuto ime talijanske scene. Bio je član nagrađivanih jazz-ansambala Trio di Roma i Lingomania te jednog od najhvaljenijih jazz trija u Italiji, Doctor 3. Surađivao je i snimao s mnogim velikanima jazza, među kojima su Chet Baker, Lee Konitz, Billy Cobham, Michael Brecker i Joe Lovano, kao i s pop-zvijezdama i kantautorima kao što su Mina, Gino Paoli, Domenico Modugno, Claudio Baglioni i Pino Daniele.

Tijekom svoje bogate karijere vrlo je profinjeno kročio različitim glazbenim svjetovima – od fusiona i klasičnog jazza preko improvizacijskih istraživanja i izleta u pop-glazbu do spoja jazza i opere. Nastupao je diljem svijeta i objavio više albuma: solističkih, u duu, s triom i s ansamblima, izvodeći jazz, klasičnu i pop-glazbu.

Posljednjih godina posvećen je pedagoškom radu i vodi majstorske tečajeve iz jazza i improvizacije.

Projekt su producirali Globart i Saint Louis College of Music u suradnji s Mercurio Managementom, a koncert La Grande Opera in Jazz u Lisinskom ostvaren je u suradnji s Talijanskim institutom za kulturu u Zagrebu.