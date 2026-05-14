Nagrađivana hrvatska autorica stiže u TALA P(L)EJS, ovo je predstava koju ne smijete propustiti

Nakon niza zapaženih solo radova kojima je razvila prepoznatljiv autorski rukopis, Roberta Milevoj se u novom radu vraća koreografiranju ansambla. Njezino kontinuirano istraživanje odnosa tijela i prirodnog okoliša ovoga puta odvija se kroz imaginarij mora i morskog ekosustava. Polazište je dvostruko: more kao prostor života, transformacije i nestajanja, ali i kao unutarnji krajolik tijela – ono iskonsko i osjetilno što u suvremenom ritmu života sve češće gubimo.

Pet izvođačica – Dora Brkarić, Ema Crnić, Adriana Josipović, Lara Kapeloto i Margareta Sinković – kroz fluidan odnos improvizacije i fiksne koreografije oblikuju scenski organizam u kojem se granice između pojedinačnog i kolektivnog, ljudskog i neljudskog, unutarnjeg i vanjskog neprestano preoblikuju. Publika ne prati linearnu priču, nego ulazi u iskustvo: meditativan, senzorički prostor u kojem tijela pulsiraju poput valova, struja, jata ili organizama zamišljenog podmorja.

"Već dugo me zanima odnos vanjskog okoliša i tijela – na koji način priroda ostavlja trag u nama i kako se taj trag može prevesti u plesnu izvedbu. U ovoj predstavi more nije samo tema, nego prostor kroz koji pokušavamo doći bliže nekoj unutarnjoj prirodi bića, nečemu iskonskom i osjetilnom što danas često gubimo", ističe Roberta Milevoj.

Foto: Sindri Uču/TALA PLEjS

Voditeljica umjetničkog programa TALA PLE(j)SA Iva Nerina Sibila opisuje autoričin pristup ovako: "Roberta Milevoj razvila je jedinstven koreografski jezik koji proizlazi iz intenzivnog istraživanja tijela kao prostora emocije, memorije i iskustva. Njezine predstave ne počivaju na spektaklu, nego na precizno građenoj izvedbenoj prisutnosti i dubokoj osjetljivosti prema ljudskom i neljudskom svijetu. Živimo u vrijeme brzine, kontrole i hiperprodukcije – njezin rad vraća nas sporosti, pažnji i mogućnosti da tijelo ponovno postane prostor stvarnog iskustva."

Posebnu ulogu u predstavi ima zvučni okoliš Nenada Sinkauzа, dugogodišnjeg suradnika autorice. Scenografiju potpisuje Monika Milas, kostimografiju Desanka Janković, oblikovanje svjetla Ema Kani, a savjetnik pri projektu je Matija Ferlin.

TALA PLE(j)S kroz program Platforma HR djeluje kao jedan od ključnih prostora suvremene plesne i izvedbene produkcije u Hrvatskoj, kontinuirano otvarajući prostor za razvoj domaće nezavisne plesne scene.