Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 60
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
projekt Roberte Milivoj

Nagrađivana hrvatska autorica stiže u TALA P(L)EJS, ovo je predstava koju ne smijete propustiti

Predstava "A MORE MUORE"
Foto: Sindri Uču/TALA PLEjS
1/2
VL
Autor
vecernji.hr
14.05.2026.
u 10:00

"A MORE MUORE", nova plesna predstava nagrađivane hrvatske autorice Roberte Milevoj, bit će premijerno izvedena 23. i 24. svibnja u 20 sati u zagrebačkom TALA PLE(j)SU

Nakon niza zapaženih solo radova kojima je razvila prepoznatljiv autorski rukopis, Roberta Milevoj se u novom radu vraća koreografiranju ansambla. Njezino kontinuirano istraživanje odnosa tijela i prirodnog okoliša ovoga puta odvija se kroz imaginarij mora i morskog ekosustava. Polazište je dvostruko: more kao prostor života, transformacije i nestajanja, ali i kao unutarnji krajolik tijela – ono iskonsko i osjetilno što u suvremenom ritmu života sve češće gubimo.

Pet izvođačica – Dora Brkarić, Ema Crnić, Adriana Josipović, Lara Kapeloto i Margareta Sinković – kroz fluidan odnos improvizacije i fiksne koreografije oblikuju scenski organizam u kojem se granice između pojedinačnog i kolektivnog, ljudskog i neljudskog, unutarnjeg i vanjskog neprestano preoblikuju. Publika ne prati linearnu priču, nego ulazi u iskustvo: meditativan, senzorički prostor u kojem tijela pulsiraju poput valova, struja, jata ili organizama zamišljenog podmorja.

"Već dugo me zanima odnos vanjskog okoliša i tijela – na koji način priroda ostavlja trag u nama i kako se taj trag može prevesti u plesnu izvedbu. U ovoj predstavi more nije samo tema, nego prostor kroz koji pokušavamo doći bliže nekoj unutarnjoj prirodi bića, nečemu iskonskom i osjetilnom što danas često gubimo", ističe Roberta Milevoj.

Predstava "A MORE MUORE"
Foto: Sindri Uču/TALA PLEjS

Voditeljica umjetničkog programa TALA PLE(j)SA Iva Nerina Sibila opisuje autoričin pristup ovako: "Roberta Milevoj razvila je jedinstven koreografski jezik koji proizlazi iz intenzivnog istraživanja tijela kao prostora emocije, memorije i iskustva. Njezine predstave ne počivaju na spektaklu, nego na precizno građenoj izvedbenoj prisutnosti i dubokoj osjetljivosti prema ljudskom i neljudskom svijetu. Živimo u vrijeme brzine, kontrole i hiperprodukcije – njezin rad vraća nas sporosti, pažnji i mogućnosti da tijelo ponovno postane prostor stvarnog iskustva."

Posebnu ulogu u predstavi ima zvučni okoliš Nenada Sinkauzа, dugogodišnjeg suradnika autorice. Scenografiju potpisuje Monika Milas, kostimografiju Desanka Janković, oblikovanje svjetla Ema Kani, a savjetnik pri projektu je Matija Ferlin.

Predstava "A MORE MUORE"
Foto: Sindri Uču/TALA PLEjS

TALA PLE(j)S kroz program Platforma HR djeluje kao jedan od ključnih prostora suvremene plesne i izvedbene produkcije u Hrvatskoj, kontinuirano otvarajući prostor za razvoj domaće nezavisne plesne scene.

Ključne riječi
kultura Platforma HR Iva Nerina Sibila more Roberta Milevoj TALA PLEjS ples predstava

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Povijesna panorama najuspješnijih stripova i njihovih junaka

Den Deri – pilot koji nas je uveo u budućnost i odveo na svemirske pustolovine

Glavni je lik stripa Daniel Mac Gregor Dare, pukovnik OUN interplanetarne svemirske flote koji je rođen 5. veljače 1967., a studirao na Cambridgeu i Harvardu. Prijatelji, suradnici i članovi posade Dareova broda jesu Albert Fitzwilliam Digby, svemirac I. klase, profesorica Jocelyn Mabel Peabody, pilot Henry Brennan Hogan iz Teksasa i pomoćni pilot Pierre August Lafayette iz Dijona. Tema stripa je bila osvajanje Sunčeva sustava s uporištem u futurističkoj tehnologiji

Počinje 43. Tjedan suvremenog plesa

Stižu najbolji iz sedam zemalja, publika aktivno sudjeluje u predstavama, a bit će i višesatnih živih instalacija

Jedan od najdugovječnijih i najvažnijih plesnih festivala u ovom dijelu Europe održat će se od 19. do 27. svibnja u Zagrebu i Zadru. Festival publici donosi međunarodno afirmirana imena poput Rafaële Giovanola i njezine kompanije CocoonDance (DE/CH), kanadske autorice Daine Ashbee, grčkih koreografkinja Chare Kotsali i Christiane Kosiari te Krakow Dance Theatrea iz Poljske, ali i nove hrvatske produkcije i autore mlađe generacije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!