U zagrebačkoj Scenoteci očekuje nas veliki jubilej Peđe Gvozdića

Najdugovječniji broadwayski i lasvegaški one-man show, "Pračovjek", autora Roba Beckera, u izvedbi Peđe Gvozdića, stigao je do svoje 100. izvedbe. Ova jubilarna izvedba komedije, koja je do sada nasmijala publiku u više od 27 zemalja svijeta, održat će se u četvrtak, 6. ožujka. Gledat ćemo je u zagrebačkoj Scenoteci (Draškovićeva 80), u 20 sati - gotovo točno dvije godine od premijere, koju je kao proslavu svojih 10 godina karijere, Peđa Gvozdić održao u karlovačkom Gradskom kazalištu Zorin dom.

U protekle dvije godine, predstava je osvojila gotovo 30.000 gledatelja diljem Hrvatske, a mnogi se vraćaju po novu dozu smijeha i prepoznatljivih situacija iz muško-ženskih odnosa. Kako govori Gvozdić, neki su predstavu pogledali na premijeri, a nakon sadašnjih izvedbi kažu – "ovo je kao da gledamo sasvim novu predstavu."

I sam Gvozdić se nakon toliko puta što je igrao "Pračovjeka" na sceni osjeća drugačije: "Rekao bih da je značajna razlika u mojoj izvedbi danas u odnosu na period prije dvije godine. Više ne gubim tri kilograma po izvedbi, iako je to i dalje ‘utakmica’. Promijenio sam neke momente i ubacio puno novog materijala. Ono što me veseli je što predstava stalno raste, a ja je zaista volim igrati. Sada možda i više nego u početku jer je moj pritisak manji i više u svemu uživam. Vjerujem da to i publika osjeti. Siguran sam da ću joj to pokazati i na 100. izvedbi."

Predstava osvaja publiku spontano, a dvorane su svaki put sve punije. Karlovac je "Pračovjeka" ugostio čak 13 puta, Zagreb devet, dok su Zadar, Sisak i Osijek već po tri puta bili domaćini ovog hit showa.

Tijekom dosadašnjih izvedbi nakupilo se i mnoštvo nezaboravnih trenutaka i anegdota. Komentari gledatelja nakon predstave su, kako govori Gvozdić, neprocjenjivi - "Ako si želite produžiti život, pogledajte ‘Pračovjeka’", "Gledao bih 20 puta!", "Čovječe, ti si lud!" - samo su neki od njih.

Osim što puni dvorane u Hrvatskoj, predstava "Pračovjek" je igrao i na međunarodnim festivalima monodrame, poput Befemon festivala u Bečeju i InBOX festivala u Travniku, gdje je osvojila publiku i struku. Peđa kaže da mu je posebno značilo igrati pred kazališnim velikanima poput Zijaha Sokolovića i Dušanke Stojanović Glid: "Njihove pohvale su mi bile potvrda da radim nešto vrijedno i posebno."

A tko želi Peđu gledati u novoj ulozi, moći će ga uskoro pratiti u interaktivnom glumačko-lutkarskom showu za odrasle "CLUB 27", koji priprema s kolegom Giuliom Settimom. Predstava tematizira legendarne glazbenike koji su napustili svijet u 27. godini života – Hendrixa, Janis Joplin, Cobaina, Amy Winehouse i druge – i donosi koncept kakav još nismo vidjeli.

Osim "Pračovjeka", Peđa igra i u hit-predstavama "Nema sutra" (Luda kuća), "Semafor" i "Karlstadt Kunst Cabaret" (Zorin dom), "Pokopaj me nježno" (Kerekesh Teatar), a redovito nastupa i u dječjim predstavama Zakon Teatra poput "Najbolji prijatelji".

Ulaznice za 100. izvedbu "Pračovjeka" dostupne su na internetskoj stranici Scenoteke, kao i na blagajni kazališta. Ako propustite 100. izvedbu "Pračovjeka", nove prilike da je pogledate imate već 14. ožujka u Sisku te 26. travnja ponovo u zagrebačkoj Scenoteci.