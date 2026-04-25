Subota na ZagrebDoxu: Pravo na dostojanstvenu smrt, ženski pogledi te velika dodjela nagrada

Posljednji dan ZagrebDoxa – kad dočekujemo odluke o dobitnicima Velikih i Malih pečata te nagrada publike – već u 10 sati započinjemo četirima Teen Doxovima o snalaženju u sve kaotičnijem svijetu, filmovima +10k (dvorana 2), Ni boga ni oca (dvorana 2), Kako postati bogat, ispunjen i opušten (dvorana 2) te Sjećanja prozora (dvorana 2).

U 11 sati prisjećamo se prikaza japanske krize usamljenosti, Draga sutrašnjice (dvorana 5), te kronike brdovitog uspona mladog mađarskog repera, Tako je moralo biti (dvorana 4). Snažne ženske perspektive u 11.30 susrećemo u ponovljenim projekcijama kratkometražne Zemlje muškaraca (dvorana 3), filma Zavarene zajedno (dvorana 1) te Lisicama pod ružičastim mjesecom (dvorana 3). Termin u 12 sati Majstore Doxa zastupa intimnim suživotom supružnika u Otkucaju srca (dvorana 2) i podvojenim povratkom u rodni Laos protagonista filma Opet kod kuće (dvorana 2).

U 13 sati možemo se prisjetiti međunarodnog takmaca Zidovi (dvorana 4) te izložbi Točke zastoja (dvorana 4) i Arhiva izgubljenih teritorija (dvorana 5). Opet gledamo i sjajne Teen Doxove Ono što mi krade san (dvorana 5), polifoniju raznorodnih bojazni današnjih srednjoškolaca, te film Vukovi će se vratiti (dvorana 5), feminističku priču o samoodržanju emancipacijom od beznadnih veza. U 13.30 možemo se prisjetiti međunarodnog naslova Srebro (dvorana 1) o protokapitalizmu bolivijskih rudara te vizualno impozantnog Trilijuna (dvorana 3) Victora Kossakovskog. Temu nasljeđa regionalne politike u 14 sati apsolviramo filmovima Slet 1988 (dvorana 2) i Sjeti se moje pjesme (dvorana 2).

U 15 sati prisjećamo se dvaju biografskih dokumentaraca o legendarnim jugoslavenskim glazbenicima: Čovjek lavina (dvorana 4) pripovijeda o bubnjaru Dragoljubu Đuričiću, a Iza osmijeha (dvorana 4) pruža uvid u svijet Vlade Divljana. Tad opet gledamo i izložbe Granice slobode 2016-2021 (dvorana 5) te Delta Oscar Mike (dvorana 4), kao i međunarodni takmac Novi početci (dvorana 5), priču o domorodačkom ratnom veteranu koji se diljem podvojene suvremene Amerike povezuje s bivšim suborcima.

Bogat diskurzivni program u 15.30 u Dokukinu KIC nudi izvanredno osmišljen DoXXL Panel Bez milosti: Ženski pogled i filmska industrija, na kojem će filmska kritičarka i selektorica Dina Pokrajac s redateljicom Isom Willinger (Nemilosrdne), članicama žirija i filmskim radnicama Petrom Belc Krnjaić, Jamillom van der Hulst i Majom Prettner te filmskom kritičarkom Ivom Rosandić raspraviti o načinima na koje žene koncipiraju ili tumače filmske prikaze roda, moći, nejednakosti i nasilja. Oni koji ostanu u kinu Kaptol Boutique u 15.30 moći će ponovo pogledati projekcije festivalskog hita Dubine presušene močvare (dvorana 1), međunarodni takmac 2000 metara do Andriivke (dvorana 3) oskarovca Mstislava Černova, kratkometražnu Poduku iz paleontologije (dvorana 3) ili šarmantni Green Dox Klima na terapiji (dvorana 1). U 16 sati opet gledamo hrvatske kandidate za najbolji regionalni dokumentarac, Medu u šparugama (dvorana 2) Ivana Grgura i Pozdrav iz sekretarijata (dvorana 2) Ivana Ramljaka, kao i kratkometražni Happy Dox Pijetao Sanyi (dvorana 2).

U poslijepodnevnom terminu u 17 sati prisjećamo se dvaju regionalnih naslova o neuskladivim željama za boljim životom u inozemstvu i istinskim pripadanjem zajednici, Ovaj poželjni stroj (dvorana 4) i Tragova pripadanja (dvorana 4), kao i izložbe Katastrofa brze mode (dvorana 4), o fizičkim dokazima socioekonomske nejednakosti. U 17 sati dobivamo i jedinu priliku pogledati Remake (dvorana 5) Majstora Doxa Rossa McElweeja, koji se intimistički prisjeća svojeg odnosa s pokojnim sinom Adrianom. U 17.30 bit će prikazan izvrsni Gospode, uzmi me ubrzo (dvorana 1), a redatelj Guillermo F. Flórez o obrađenoj će tematici etičnosti eutanazije i prava na dostojanstvenu smrt pod vlastitim uvjetima nakon filma porazgovarati s filmskom kritičarkom i festivalskom selektoricom Hanom Samaržijom. Uz Flóreza gledamo i sjajnu regionalnu Omamu (dvorana 1), a u 18 sati ponovo nas očekuje film Nemilosrdne (dvorana 2), čija će redateljica Isa Willinger o ženama iza i ispred kamere nakon filma porazgovarati s Dinom Pokrajac.

U dvorani 3 u 18 sati možemo prisustvovati velikoj dodjeli nagrada ovogodišnjeg izdanja festivala: dva Velika pečata za najbolje filmove iz međunarodne i regionalne konkurencije, dva Mala pečata za najbolji film autora mlađih od trideset i pet godina i najbolji kratki film, nagradu publike Aviteh za najbolji međunarodni film te HRT-ovu nagradu publike za najbolje regionalno ostvarenje.

Nakon dodjele nagrada, u 19 sati opet možemo pogledati Teen Dox Niñxs (dvorana 5) i izložbe DISPLACEMENT Planinska 7 (dvorana 4) te Priroda, kemija i društvo (dvorana 5). Termin u 19 sati donosi i jedinu projekciju Lagune (dvorana 4) Majstora Doxa Sharunasa Bartasa, intimnu meditaciju o složenom postupku prebolijevanja gubitka članice obitelji. U 19.30 biramo između vizualno zapanjujućeg prikaza učinka rata na cijelu prirodu, Diviju (dvorana 3), i biografskog filma o engleskom nogometašu Kennyju Dalglishu (dvorana 1). Unutar počasne retrospektive opusa Christiana Freija, u 20 sati gledamo njegovu Krivicu (dvorana 2), a Frei će o zlouporabi kaosa pandemije za promicanje ekstremno desnih stavova nakon projekcije razgovarati s filmskom kritičarkom i kustosicom Sarom Simić.

Potom, u 21 sat prisjećamo se kratkometražne kritike propalih projekata Koze! (dvorana 5) i životne priče mnogo uspješnije mljekarice u središtu filma Za nekoliko kriški sira (dvorana 5). U istom terminu možemo odabrati izložbu Katastrofa brze mode (dvorana 4) ili film Vizualni feministički manifest (dvorana 4) Faride Baqi, kroniku ženskog dostojanstva na razmeđi vanjskih prisila i osobnih odluka. Ovogodišnje izdanje festivala u 21.30 zatvaramo duhovitom humanošću pod naslovom Bolje poludjeti u divljini (dvorana 1) te, kao što je kreativni direktor festivala Nenad Puhovski obećao u uvodnom govoru, oštrom kritikom Putinove politike i ratnog nasilja potresnih Zapisa pravog kriminalca (dvorana 3). Nadamo se da se vidimo i sljedeće godine.

Raspored nedjeljnog programa nagrađenih filmova The Best of Fest bit će objavljen danas u 20 sati.