Tržnica na Borongaju postaje drive-in kino! Gledat ćemo 'Sumrak', 'Iron Mana', 'Prljavi ples'...

Parkiralište Tržnice Borongaj u Zagrebu kroz tri vikenda, od 25. travnja do 17. svibnja, postaje mjesto na kojemu će se u okviru Drive-in kina prikazivati filmski klasici, popularni hitovi i hrvatski filmovi, među kojima su „Prljavi ples”, „Sumrak”, „Mamurluk 2”, „Iron Man” i „Koko i duhovi”.

Publiku pod otvorenim nebom očekuje šest večeri programa koje spajaju filmsko iskustvo s atmosferom zajedničkog događaja, najavili su organizatori 14. izdanja, Hrvatska studentska asocijacija uz glavnog partnera, tvrtku Eventim. Po njihovim riječima, drive-in kino odavno je prerastao okvire filmske projekcije, a od svojih početaka tridesetih godina 20. stoljeća razvijao se kao format u kojem se film doživljava kolektivno, ali i iz vlastitog kuta, iz automobila, pod otvorenim nebom, uz ljude oko sebe.

„Upravo zato danas ponovno dobiva na snazi. U vremenu u kojem je filmska ponuda dostupna jednim klikom, drive-in nudi ono što ekran ne može, društveni ritual, zajednički trenutak i osjećaj događaja koji se pamti i izvan projekcije”, ističu.

Zagrebačka verzija događanja traje 14 godina i privlači publiku različitih generacija, a i ove godine svaki vikend priredit će se niz popratnih sadržaja koji su za posjetitelje s ulaznicama besplatni. Bit će tu kreativni i zabavni programi, od plesnih, dječjih i kreativnih radionica do nagradnih kvizova općeg znanja i filmske kulture s bogatim nagradama. Posjetitelji pri ulasku dobivaju i poklon pakete s grickalicama i napitcima.

„Posebnu dimenziju ovogodišnjem programu daje humanitarna akcija u suradnji s donacijskim centrom Krugovi, u sklopu koje se prikupljaju igračke za djecu s malignim bolestima. Posjetitelji koji žele sudjelovati mogu donijeti oprane i u celofan zamotane igračke, plišance, puzzle, slikovnice, društvene igre ili lutke”, poručuju organizatori.

“Ovakvi projekti nisu samo zabava. Mladi danas imaju pristup svemu, ali im često nedostaje sadržaj koji ih stvarno okuplja. Upravo takvi formati stvaraju prostor za povezivanje i iskustva koja ostaju”, istaknuo je Damir Vranić, direktor Eventima za Hrvatsku i Sloveniju na nedavno održanoj konferenciji Marketing Madness, u organizaciji Hrvatske studentske asocijacije.

Ulaznice za Drive-in kino Zagreb su besplatne, a jedna vrijedi za jedno vozilo. Za svaki vikend ulaznice se puštaju u ograničenom broju putem Eventim sustava, svakog ponedjeljka za nadolazeći vikend.

Zbog velikog interesa preporučuje se pravovremena rezervacija, a sve aktualne obavijesti objavljuju se na službenoj Facebook stranici Drive In Kino Zagreb. Parkiralište se otvara u 18 sati, dok filmske projekcije počinju u 21 sat, tijekom tri vikenda - 25. i 26. travnja, 2. i 3. svibnja te 16. i 17. svibnja.