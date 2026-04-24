Preživljavanje Rachel McAdams i Dylana O'Briena na pustom otoku iz komedije se pretvara u horor

Redatelj Sam Raimi za gledatelje je pripremio mračnu, akcijsku i pomalo uznemiravajuću komediju koja čak graniči i s hororom. Riječ je o filmu "Pošalji pomoć" (Send Help), koji su napisali Damian Shannon i Mark Swift. Cijela je radnja filma otkačena, a glavni su likovi, u najmanju ruku, dijabolični i okrutni. Međutim, ovaj film tijekom cijelog svog trajanja drži publiku prikovanu za ekrane. Ispunjen je neočekivanim obratima u radnji i nasilnim scenama koje graniče s apsurdom.

Film je premijerno prikazan u kinu TCL Chinese Theatre u Los Angelesu u Kaliforniji 21. siječnja 2026. godine, a u Sjedinjenim Državama ga je 30. siječnja objavio 20th Century Studios. Dobio je pohvale mnogih kritičara, a zaradio je čak 94 milijuna dolara uz produkcijski proračun od 40 milijuna dolara.

Glavne uloge tumače genijalna Rachel McAdams (mnogima već poznata glumica iz filma "Mean Girls") i Dylan O'Brien. Oboje su pridonijeli jezivoj atmosferi koja preuzme drugu polovinu filma, a njihov dinamični odnos gledatelje neće ostaviti ravnodušnima.

Mjesto zbivanja je pusti otok na kojem su se, nakon avionske nesreće, našli jedini preživjeli likovi – menadžerica Linda Liddle (Rachel McAdams) i njezin izvršni direktor Bradley Preston (Dylan O'Brien).

Linda je sposobna, pametna, briljantna i kvalitetna radnica koja voli istraživati, ali je svi u tvrtki, pogotovo njezin suparnik Donovan Murphy, podcjenjuju i zanemaruju zbog nedostatka socijalnih vještina. Ona je štreberica i udovica koja ima pticu za kućnog ljubimca, a sklona je tome da objeduje u uredu što mnogima nije po volji. Pokušava biti hrabra i predana svom poslu čak i kada je njezini beskorisni i netalentirani kolege ponižavaju i omalovažavaju. Ne dobiva obećano unapređenje, koje joj je trebao dati Bradleyjev otac – prethodni ravnatelj tvrtke. Osim toga, Lindin neimenovani muž alkoholičar također ju je maltretirao, ali kasnije u filmu saznajemo da Linda i nije toliko bezazlena i bespomoćna kako se čini na prvi pogled.

Šef tvrtke – Bradley Preston, seksist je i razmaženi sin bivšeg šefa koji mu je uz to i otac, a sklon je i korupciji. Naime, odlučio je, umjesto zaslužnoj Lindi koja već sedam godina radi u tvrtki, promaknuće dati svom prijatelju Donovanu Murphyju, s kojim igra golf. Donovan je sebičan i pokvaren čovjek koji nema mnogo radnog iskustva, koristi svaku priliku da Lindi napakosti, a u tvrtki radi tek šest mjeseci. No najviše ismijavaju njezinu ambiciju da se pojavi u popularnoj reality emisiji "Survivor". Bradley će na kraju filma grdno požaliti što je ismijavao Lindine sposobnosti i snalaženje u divljini.

Pusti otok služi kao oruđe koje naglo mijenja njihove uloge, a dinamika moći se preokreće. Dakle, Raimi koristi otok kao premisu koja se pretvara u psihološku borbu za moć. Linda postaje šefica koja zna loviti divlje veprove, zapaliti vatru, sagraditi sklonište, dok se Bradley nije u stanju ni pomaknuti s mjesta na kojem leži. On tijekom filma ne mijenja svoju osobnost – ostaje arogantan, umišljen i razmažen te smatra kako se Linda mora o njemu brinuti i održavati ga na životu jer će u suprotnome i ona ostati bez svoga šefa, pa tako i posla. Lindi je pala sjekira u med kad se pronašla na otoku jer se, na neki način, cijeli život pripremala za ovakvu avanturu, dok Bradleya samo zanima povratak, i to što je prije moguće.

Dakle, Linda ne želi biti pronađena i spašena jer se zna sama snalaziti, a drugi su joj ljudi u životu nanosili samo štetu. Bradley je u suprotnoj situaciji: on je jadan kad ovisi sam o sebi te bi vjerojatno umro vrlo brzo na otoku da se tamo nije našao – ili "zaglavio" – s Lindom. Moglo bi se zaključiti da oba lika imaju određene slabosti – kod Linde su to civilizacija i uređeni društveni odnosi u kojima se ne snalazi, a kod Bradleya je to majka priroda, koju ne može kontrolirati.

Ovo nije film o preživljavanju i istraživanju otoka, već o istraživanju osobnosti glavnih likova koji mijenjaju uloge kad se pronađu na nekim drugim mjestima ili u drukčijim životnim (ne)prilikama. Oni se natječu u tome tko je sad bolji. I Linda i Bradley žele vlast, ali na drukčiji način. Lindi vlast i moć pruža priroda kojom je okružena i koja je, u neku ruku, njezino prirodno stanište u kojem se osjeća sigurno, samopouzdano i sretno, a Bradleyeva moć sastoji se od raznih poznanstava, prijatelja i zaručnice Zuri, koja ga čamcem dolazi spasiti. No ove dvije moći ne mogu koegzistirati i jedno od ovo dvoje likova mora izgubiti.

Međutim, kako se film primiče kraju, Linda poprima osobine glavnog zlikovca, sabotira svaku priliku za odlazak s otoka te se izjednačava s Bradleyem, a u jednom flashbacku saznajemo i što se zapravo dogodilo sa Zuri i kapetanom broda, koji su navodno tragično stradali tako što su se oboje spotaknuli i pali s litice nakon što su pronašli otok.

Oboje se, poput kakvih divljih životinja, bore na život i smrt, a gledateljima nije lako odrediti za koga da navijaju jer nijedno od njih dvoje više ne služi kao moralni kompas niti ih vodi razum.

Linda, naravno, pobjeđuje na otoku nakon žestokog i napetog dvoboja s Bradleyem, koji je umalo nadjača nakon što se dočepa puške, ali mu se sreća ipak ne nasmiješi jer se ispostavi da je prazna. Linda je, dakle, svladala sve svoje kolege koji su joj naštetili, riješila se svih svojih slabosti koje su je kočile, a za kraj je sačuvala svoga šefa sredivši ga golf-palicom. Golf je zgodan motiv koji simbolizira prijateljstvo dvoje pokvarenjaka na samom početku filma, da bi na kraju poslužio kao oružje kojim se Linda osvećuje.