U Kinu Europa sinoć pretpremijerno prikazan posljednji film u glumačkoj karijeri oscarovca Daniela Day-Lewisa

Sinoć je u zagrebačkom Kinu Europa održana pretpremijera Fantomske niti (Phantom thread), filma sa šest nominacija za ovogodišnjeg Oscara i jednim osvojenim zlatnim kipićem za najbolju kostimografiju. Na ovom su filmu zlatni dvojac – glasoviti redatelj i scenarist Paul Thomas Anderson i nagrađivani glumac Daniel Day-Lewis obnovili svoju kreativnu suradnju za veliku završnicu u Day-Lewisovoj glumačkoj karijeri. Ovaj je ekskluzivni kino događaj jučer privukao i brojna poznata lica hrvatske javne scene među kojima su bili Bojan Navojec, Sandi Cenov, Igor Barberić, Robert Sever, Branka Donassy i drugi.

Fantomska nit romantična je drama koja gledatelje odvodi u poslijeratni London i svijet mode 50ih godina prošlog stoljeća. S pregršt autentičnih detalja dočarava život i djelo prvog čovjeka jedne od vodećih modnih kuća tog vremena. Daniel Day-Lewis utjelovljuje Reynoldsa Woodcocka, beskompromisnog krojača čiji je lik osmišljen na temelju kombinacije intrigantnih osobnosti i sudbina stvarnih modnih dizajnera onoga doba te fiktivnih elemenata. On je uglađen, izbirljiv, zahtjevan i poprilično sebičan. Među njegovim su naručiteljima i članovi kraljevskih obitelji, a mnogi pripadnici visokog društva redovito iskazuju povjerenje u njegov talent. Poslovni uspjeh i ugled u društvu omogućuju mu život na visokoj nozi.

Foto: Promo

Modnu kuću vodi uz pomoć neudane sestre Cyril s kojom je iznimno povezan, a beskrajno pati za pokojnom majkom, koja ga je i naučila njegovu zanatu. Iako je neprekidno u društvu žena; krojačica i švelja u njegovoj londonskoj radionici, klijentica, modela, a među njima i brojnih ljubavnica, Reynolds se ni za jednu pretjerano ne vezuje niti ih shvaća ozbiljno. Osobenjak je tankih živaca s bezbroj specifičnih gesta, navika i rutina koje održavaju njegov kreativni genij vitalnim i omogućuju mu da se fokusira na stvaranje. Ne dopušta nikome da mu narušava mir ili mijenja njegove običaje.

Stvari se neočekivano mijenjanju kada u njegov život ulazi Alma (Vicky Krieps), mlada konobarica čija plahost i mekoća krije čvrste stavove i tvrdoglavu narav koja prkosi njegovoj sitničavosti. Ona postaje Reynoldsova muza, a kada on otkriva da se Alma ne ustručava pred njegovom ekscentričnosti, dvoje postaju ljubavnici. Alma se vrlo brzo dokazuje kao dostojan suparnik u Woodcockovoj igri jer mu ne povlađuje već ima svoje ‘’ja’’ i iza kojega nepokolebljivo stoji, a upravo zbog toga mu i jest zanimljiva. Ne slaže se sa svim što on kaže niti joj uvijek odgovara način na koji je tretira, ali ima svoje načine da mu se suprotstavi i nikad se to ne libi učiniti. Čini kako ju je volja i nastoji ga upoznati i voljeti na svoj način, onako kako ona to želi, a ne kako piše u njegovom ‘’kodeksu’’.

Foto: Promo

U ulozi modnog dizajnera iz 1950-ih, prije no što ovjesi svoje glumačke cipele o klin, Daniel Day-Lewis još će jednom oduševiti fantastičnom transformacijom. Njegova karakteristična posvećenost i potpuna predanost liku na velika platna donose filmsku priču u kojoj se humor i opojna romantična napetost savršenu nadopunjuju u predstavu dostojnu svečanog odlaska sa scene. Fantomska nit inteligentan je primjer filmskog stvaralaštva čije će misteriozno tkanje zaintrigirati svakoga tko imalo gaji zanimanje za povijest, umjetnost, svijet mode, i tajnovitu dinamiku ljudske naravi i međuljudskih odnosa.

