Hrvatski dokumentarac osvojio prestižnu nagradu u Italiji: Priča 14-godišnjeg Khaleda oduševila međunarodni žiri

Dokumentarni film „Iza Jednog Osmijeha“ (Behind One Smile), redateljice i producentice Ene-Sanan Hdagha te producenata Jasmine Hdagha i Darija Domitrovića, osvojio je prestižnu nagradu Golden Spike Award for Best Documentary u međunarodnoj konkurenciji Social World Film Festivala. u Vico Equenseu na Sorrentskoj obali u Italiji, a ovo priznanje predstavlja još jedan veliki uspjeh filma koji nastavlja svoj snažan međunarodni festivalski put. Nakon svjetske premijere u Egiptu, gdje je osvojio dvije nagrade, film „Iza Jednog Osmijeha“ uvršten je u glavne natjecateljske programe brojnih međunarodnih festivala diljem Europe i Amerike, osvajajući pritom nova priznanja.

Film donosi snažnu i dirljivu priču četrnaestogodišnjeg Khaleda, maloljetnog izbjeglice bez pratnje, te kroz njegovo iskustvo govori o univerzalnim vrijednostima tolerancije, humanosti, poštovanja i empatije. Zahvaljujući iskrenom i nenametljivom autorskom pristupu, film nadilazi temu izbjeglištva i postaje univerzalna priča o dostojanstvu, pripadanju i potrebi da u drugima prije svega vidimo čovjeka. U velikoj međunarodnoj konkurenciji filmova pristiglih iz cijeloga svijeta, odluku o pobjedniku jednoglasno je donio međunarodni žiri, istaknuvši kako je najveća vrijednost filma u sposobnosti da složene ljudske istine prikaže jednostavno i emotivno. „Jedna od najvećih vrijednosti umjetnosti njezina je sposobnost da najsloženije ljudske istine ispriča potpuno jednostavno. Upravo u tome leži snaga dokumentarnog filma Iza Jednog Osmijeha, koji kroz priču četrnaestogodišnjeg Khaleda govori o čovjeku, a ne o pojmu izbjeglištva. Film nadilazi svoju temu i postaje univerzalna priča o dostojanstvu, pripadanju i potrebi da jedni u drugima prije svega vidimo ljude“, navodi se u obrazloženju žirija.

Žiri je posebno istaknuo redateljski pristup Ene-Sanan Hdagha, koja iskustvo prisilnog izbjeglištva prikazuje bez predrasuda i stereotipa, potičući gledatelje na promišljanje, suosjećanje i razumijevanje. „Ljubav je ono što današnjem svijetu očajnički nedostaje“, zaključili su članovi žirija. Film je bio dio službene natjecateljske selekcije Documentary Week, programa posvećenog dokumentarnim ostvarenjima koja kroz autorski pristup otvaraju važna društvena pitanja. Social World Film Festival okuplja autore, filmske profesionalce i publiku oko tema ljudskih prava, društvene uključenosti, migracija i drugih suvremenih izazova. Festival, koji se ove godine održao 16. put, prikazao je 142 filmska ostvarenja iz 42 zemlje kroz natjecateljske programe, radionice, masterclassove i susrete autora s publikom.

Uoči početka festivala filmska ekipa predstavila je „Behind One Smile“ međunarodnim medijima na konferenciji za novinare tijekom 79. izdanja Cannes Film Festivala, u suradnji sa Social World Film Festivalom. Time je dodatno povećana međunarodna vidljivost filma. „Zahvalni smo Cannes Film Festivalu i Social World Film Festivalu na pozivu i prilici da međunarodnim medijima predstavimo naš film. Posebno nas veseli što je Behind One Smile bio dio službene selekcije festivala koji u središte stavlja teme od iznimne važnosti za današnji svijet, a još više što je upravo na takvom festivalu osvojio glavnu nagradu. Vjerujemo da film nije samo prostor umjetnosti i emocija, nego i medij koji može potaknuti dijalog te podsjetiti na univerzalne vrijednosti humanosti, solidarnosti, empatije, ljubavi i mira“, istaknuli su producenti filma Ena-Sanan Hdagha, Jasmina Hdagha i Dario Domitrović iz Embrio Productiona.