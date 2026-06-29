Vile od 70 milijuna dolara, oklop od skupe odjeće i psi kao statusni simboli: HRT razotkriva mračnu stranu Beverly Hillsa

Hrvatska radiotelevizija (HRT) na Prvom programu emitira britansku dokumentarnu seriju „Beverly Hills: Raj za bogate i slavne“. Ova trodijelna serija vodi gledatelje u srce jednog od najpoželjnijih i najzatvorenijih mjesta na svijetu.

Iako je predgrađe Los Angelesa, Beverly Hills je grad za sebe, ekskluzivna enklava s otprilike 35.000 stanovnika čiji poštanski broj - 90210 - ima status globalnog mita. To nije samo adresa, već simbol ultimativnog uspjeha, igralište milijardera i dom holivudske aristokracije. Za one koji ne žive unutar njegovih uređenih ulica, Beverly Hills predstavlja zemlju snova, mjesto gdje je stil pokazatelj statusa, a luksuz temelj postojanja.

Serija duboko uranja u tkivo društva u kojem su materijalne vrijednosti uzdignute na razinu religije. Novac je glavno mjerilo, a raskošan život i zvjezdani status imperativ su od kojeg nema odstupanja. Dokumentarac beskompromisno postavlja pitanje: što se događa kada je jedino važno koga poznajete, koliko zarađujete i što vozite? Kroz kamere koje prate protagoniste, otkriva se druga strana poznatog igrališta bogatih i slavnih, zavirujući u njihove raskošne domove, hotele i urede. Gledatelji dobivaju priliku vidjeti kako "druga polovica" doista živi - ne samo čime se bave, već i kako se odmaraju i nose s pritiskom života pod reflektorima. Prikazana je čitava vojska poduzetnika, agenata za nekretnine i stilista čiji je zadatak udovoljiti svakom hiru holivudskih zvijezda, influencera i novopečenih milijunaša koji su ondje pronašli svoj dom.

Kako bi demistificirala ovaj svijet, serija prati nekoliko ključnih figura. Jedan od njih je Jonathan Grahm, čija obitelj na Beverly Hillsu živi već tri generacije i smatra se lokalnom aristokracijom. Grahm nije naslijedio bogatstvo, već je sam stvorio svoje carstvo kao "čokoladar zvijezda". Kamera prati njegovu svakodnevicu dok osmišljava dekadentne slatkiše za klijente s A-liste, poput slavnog para Chrissy Teigen i Johna Legenda. Njegova priča pruža uvid u poduzetnički duh potreban za uspjeh u tako privilegiranom okruženju. Drugi prozor u ovaj svijet otvara se kroz legendarni hotel "Beverly Wilshire", mjesto radnje filma "Zgodna žena" i jedan od najskupljih hotela u Americi. Kroz razgovor s dugogodišnjom gošćom Carolyn Folks, saznajemo više o ovom ekskluzivnom i za obične smrtnike nedostupnom mikrokozmosu, njegovim tajnama i nepisanim pravilima.

Svijet nekretnina Beverly Hillsa, gdje cijene dosežu astronomske visine, još je jedan stup ovog društva. Bivša britanska TV voditeljica Dani Behr pronašla je novu karijeru upravo ovdje kao agentica za prodaju superluksuznih vila čije cijene dosežu i 70 milijuna dolara. Njezino iskustvo pokazuje kako je tržište nekretnina nemilosrdna arena u kojoj se status potvrđuje veličinom doma. S druge strane, izgled je jednako važan. Osobna stilistica slavnih, Jen Principe, naplaćuje svoje usluge 350 dolara po satu kako bi osigurala da njezini klijenti uvijek izgledaju besprijekorno, jer je odjeća u Beverly Hillsu i oklop i poruka. Serija otkriva i neobične statistike koje ilustriraju ovaj način života - više od trećine stanovnika posjeduje pse, gotovo četiri puta više nego u Londonu, što signalizira kulturu u kojoj su i ljubimci postali pravi statusni simboli. Za HRT, seriju je odabrala Mira Vočinkić.

*uz pomoć AI