Redatelj Caleb Phillips stigao je iz Los Angelesa u Zagreb predstaviti triler 'Uljezi', a najbolji dio tek slijedi!

Američki znanstveno-fantastični triler Uljezi (Imposters) redatelja i scenarista Caleba Phillipsa označio je početak 16. izdanja Fantastic Zagreb Film Festivala na Ljetnoj pozornici Tuškanac.

Film je započeo jedanaestodnevno slavlje posvećeno fantasyju, hororu, trileru, znanstvenoj fantastici, akciji i animaciji, tijekom kojih će Zagreb ugostiti autore, filmske profesionalce i ljubitelje žanrovskog filma iz Hrvatske i inozemstva.

Prije projekcije publiku je pozdravio direktor festivala Stjepan Hundić, istaknuvši kako ovogodišnje izdanje donosi jedan od najatraktivnijih programa dosad.

„I ove godine pripremili smo program koji spaja velike festivalske premijere i kultne žanrovske klasike. Publiku očekuju filmovi koji u Zagreb stižu neposredno nakon prikazivanja na najvećim svjetskim festivalima poput Cannesa, Venecije, Berlina i Toronta, ali i program velikih žanrovskih klasika. Ove godine obilježavamo značajne jubileje klasika koji su obilježili povijest kinematografije, a posebno me veseli što ćemo povodom 80. rođendana Stevena Spielberga prikazati njegova dva najpopularnija filma: "Ralje", koje su na programu večeras u 21:30 na Ljetnoj pozornici Tuškanac te "Otimači izgubljenog kovčega" kojim zatvaramo festival 5. srpnja“, izjavio je Hundić.

Na otvaranje 16. Fantastic Zagreba iz Los Angelesa stigao je američki scenaristi i redatelj Caleb Phillips. Nakon projekcije redatelj je sa Stjepanom Hundićem sudjelovao u razgovoru s publikom, tijekom kojeg su gledatelji imali priliku saznati više o filmu "Uljezi" i autorovim inspiracijama te novim projektima.

„Ovo mi je prvi dolazak u Hrvatsku i zaista sam oduševljen što sam upravo ovdje imao priliku predstaviti film. Posebno mi je drago što je toliko ljudi ostalo nakon projekcije razgovarati o filmu i postavljati pitanja. Ideja za "Uljeze" nastala je iz vrlo osobnog iskustva odrastanja uz razvedene roditelje. Oduvijek me zanimalo kako bi jedan drugačiji izbor ili jedna drukčija okolnost mogli promijeniti naše živote i odnose s ljudima koje volimo. Upravo su razmišljanja o različitim stvarnostima i takozvanom butterfly efektu postala temelj ove priče“, rekao je Phillips.

Do 5. srpnja publiku očekuju niz premijera, kultnih klasika, program žanrovskog kratkometražnog filma domaćih mladih autora te gostovanja filmaša. Već sutra (subota) zagrebačka će publika imati prilike upoznati i talijanskog redatelja Paola Strippolija koji na Fantastic Zagreb stiže iz Rima. Redatelj će zagrebačkoj publici predstaviti svoj film Dolina osmijeha (Holy Boy), jedan od najboljih novih europskih horora koji je svjetsku premijeru imao na prošlogodišnjem Filmskom festivalu u Veneciji.

Ovogodišnji program donosi i niz velikih obljetnica žanrovskih klasika kao što su Fargo braće Coen, Ralja, Mulholland Drive Davida Lyncha, Zla smrt Sama Raimija, Ostani uz mene Roba Reinera te već spomenuti Ralje i Otimači izgubljenog kovčega Stevena Spielberga.

„Najveća nagrada je publika koja nam se iz godine u godinu vraća, bilo zbog kultnih klasika koje ponovno mogu vidjeti na velikom platnu, bilo zbog novih autora koje tek otkrivaju. Veselimo se druženju s publikom tijekom idućih deset dana. Podsjećam da je Fantastic Zagreb i dog-friendly festival, drugim riječima vlasnici pasa na Ljetnoj pozornici Tuškanac filmove mogu pogledati besplatno“, zaključio je Hundić.

Kompletan program i raspored projekcija: https://fantastic-zagreb.com/filmski-program/raspored-projekcija/