Smogovce u politici nije koristio Hrvoje Hitrec, pa ne može ni Alin Kavur

Bili su komedija, a pretvorili su se u dramu. Kultne knjige Hrvoja Hitreca i generacijama omiljena dječja serija "Smogovci" iznjedrili su likove poput slikara Mazala, Nosonje, Marine, braće Vragec i Crnog Džeka. Neke od njih prošle smo godine ponovno gledali i u dječjoj predstavi koju je, u režiji Renea Medvešeka, postavilo kazalište Trešnja, podsjećajući nas na priče uz koje su odrastale generacije.

Glumci iz "Smogovaca" danas su itekako odrasli, uspješni ljudi, od kojih je većina nastavila raditi na filmu, televiziji i u kazalištu. Neki su, nažalost, preminuli, a jedan se, nakon desetljeća izbivanja, vratio u Hrvatsku i pokrenuo – političku karijeru.

Ime mu je Alin Kavur, a put mu je obilježen promjenama stranaka i inicijativa, pa je tako bio i u HDZ-u i HSP-u, u nekom je trenutku dogurao do položaja vijećnika u Gradskoj četvrti Donja Dubrava, osnovao inicijativu "Ne rodnoj ideologiji", koju je, tvrdi, kasnije prisvojio Domovinski pokret, a predstavio se i kao organizator propalog "Hetero pridea".

Čitavo to vrijeme, kao jednu od svojih glavnih referenci, Kavur se isticao kao "Dado iz Smogovaca". Stvar je eskalirala u veljači ove godine kada je najavio kandidaturu za gradonačelnika Zagreba pod sloganom "Smogovac za Zagreb", a u svojem je programu, između ostaloga, najavio uklanjanje određenih umjetničkih instalacija koje smatra neprimjerenima.

Ta kandidatura bila je kap koja je prelila čašu strpljenja ostalih glumaca iz omiljene serije. Oni kažu da ih Kavur već godinama dovodi u neugodne situacije, nudeći njihove angažmane po raznim političkim i drugim okupljanjima bez njihova pristanka te uporno koristi ime "Smogovaca", iako za to nema ni pristanak autora.

Uz suglasnost kolega, na svojem je Facebook profilu prvu javnu reakciju objavila Višnja Babić, glumica i ravnateljica kazališta Trešnja te supruga autora "Smogovaca", u čijoj je televizijskoj adaptaciji imala i važnu ulogu Dunje.

– Nisam baš željela ovo objaviti, ali dosta je. Pojavio se taj čovjek u javnosti pod imenom Dado Smogovac. Neosporno je da je samo kao dijete sudjelovao u seriji u prvim sezonama, a onda je otišao iz Hrvatske. Kad se godinama kasnije pojavio na fotografiranju za članak o "Smogovcima", lijepo smo ga primili jer ga dugo nismo vidjeli. Ali onda se taj čovjek odjednom počeo ponašati kao neki predstavnik "Smogovaca". Pretjerao je kad nas je pokušao uvući u političku kampanju u kojoj je tada bio. Lijepo smo ga upozorili da nas u to ne miješa, i to nekoliko puta, jer se ne bavimo politikom. Međutim, čovjek nije prestajao i mi smo prekinuli svaku moguću vezu s njim – napisala je, između ostaloga, Višnja Babić, koja je u telefonskom razgovoru za Večernji list pojasnila da su glumci odreda zgroženi načinom na koji se ime "Smogovaca" koristi za osobni proboj pojedinca.

Isto nam je potvrdilo i nekoliko glumaca s kojima smo razgovarali, pa i sam autor predloška Hrvoje Hitrec, inače jedan od osnivača HDZ-a.

– Prije svega, antipatično je da se to miješa s politikom. Ja sam sudjelovao u sigurno 15 kampanja, i na državnoj i na lokalnim razinama, pa nikada nisam spomenuo "Smogovce", na koje imam i neka autorska prava. To se jednostavno tako ne radi. Taj čovjek je kao dijete igrao u "Smogovcima", nakon čega je negdje nestao i očito mu je to jedina referenca u Hrvatskoj. Nisam tužibaba i ne ide mi se zbog toga na sud, ali javnost treba upozoriti da su svi glumci iz "Smogovaca" jako ljuti na to što se sada radi – rekao nam je Hitrec, ističući da bi njemu bilo draže da se razgovara o tome zašto HTV uporno "zaboravlja" emitirati reprize omiljene serije.

Zašto se "Smogovci" ne prikazuju pita se i glumica Slavica Knežević, koja kaže da je s Kavurom bila u korektnim odnosima dok nije vidjela njegove istupe u javnosti.

– Naravno da me zasmetalo kada sam vidjela kako se ponaša kao naš predstavnik i na koji način nedopušteno koristi naša imena. Međutim, još me više smeta kada površni novinari, koji olako shvaćaju našu struku, mrtvi-hladni govore da su glumci sada ušli u utrku za gradonačelnika, pa navedu dečka kojem ne znaju ni pravo ime, a koji je sam sebe nazvao Dado Smogovac. Ljudi se moraju informirati da on nije glumac, kao što ni razne starlete to nisu. I ja sam u mnogo predstava pjevala, pa se ne zovem pjevačicom. Smeta me taj odnos jer mi glumci nismo ni zabavljači ni klauni, nego ljudi s integritetom koji u ovom slučaju ne vidim – kaže nam Slavica Knežević.

Ona smatra da se ime "Smogovaca" ovdje koristi isključivo u svrhu osobnog probitka, iako bi glumačka etika nalagala da čak niti imena svojih likova ne koriste izvan serija i filmova u kojima su nastali.

– Radi se o čovjeku koji se kao dijete pojavio u seriji, ali nema veze s nama. Nismo ni suglasni niti nam je drago da netko koristi naziv "Smogovci". Ako netko ima prava na to ime, to je Hitrec, a ni on ga nikada nije tako koristio. Međusobno smo svi jako dobri, družimo se, ali svatko ima svoje stavove i politička uvjerenja. Ne nastupamo zajedno u političke svrhe, a ako će se netko od nas htjeti baviti politikom, bavit će se u svoje ime – rekao nam je i glumac te osnivač kazališta KNAP Tomislav Štriga, koji je u "Smogovcima" igrao Drageca Vrageca.

Za komentar smo pokušali dobiti i gospodina Kavura, ali nam je odbio poziv. Međutim, u međuvremenu je objavio da odustaje od samostalne kandidature i priključuje se novoj listi Pavla Kalinića, ističući da mu je "jedini cilj spasiti Zagreb koji pod vodstvom Tomaševića i nesposobnih možemovaca tone kao Titanik". U nepotpisanom mailu koji je uputio svim novinskim redakcijama, o "Smogovcima" ovoga puta nije rekao ni riječi.