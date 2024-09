Glumio je Dadu u Smogovcima: Dugo je živio u Australiji, ovako sada izgleda i bavi se politikom

Humoristično-dramska TV serija "Smogovci" uživala je veliku popularnost odmah kada se počela emitirati 1982. godine. U legendarnoj seriji upoznali smo Alina Kavura koji se pojavio u ulozi Nosonjina (Đorđe Rapajić) sina Dade, koji je zbog dječačke ljubavi sa svojom školskom ljubavi Marinom često upadao u nevolje. - Nikada neću zaboraviti kada je moj pokojni otac iz serije, Đorđe Rapajić, tijekom snimanja Smogovaca pao među morske lavove u zoološkom vrtu. Trebao je dobiti ronilačko odijelo, ali nismo ga pronašli pa je skočio u odjeći, ne misleći uopće kakva će ga hladnoća dočekati. 'Nosonja' je od šoka jedva kroz zube izgovorio 'sine, gledaj, kupam se' - prisjetio se Alin Kavur prije nekoliko godina kada se na jednom druženju u zagrebačkom zoološkom vrtu okupila glumačka ekipa "Smogovaca"

Alin je dječačkim nestašlucima gledatelje uveseljavao tri sezone, a nakon toga život u Zagrebu zamijenio onim u dalekoj Australiji, u Melbourneu, kamo se doselio s roditeljima kad mu je bilo 15 godina. Prije 15-ak godina vratio se u Hrvatsku, a dok ga nije bilo, u njegovu ulogu uskočio je Boris Mirković. Sada se uključio u politiku i član je HSP-a. – Svugdje je lijepo, ali doma je ipak najljepše te sam ušao u HSP. Odmalena sam odgajan kao desničar i kao domoljub te sam HSP prepoznao kao stranku koja je vjerodostojna, poštena i okuplja domoljube te iskrene i poštene ljude – rekao je Kavur kada je nedavno gostovao u studiju Večernjeg lista. Dan-danas ljudi na ulici postavljaju mu pitanje: “Jeste li vi Dado iz Smogovaca?”

– Smogovci su stvarno postali prava kultna serija. I mlađe ih generacije i danas lijepo prihvaćaju, a i još su na popisu lektire pa sam svoje klince uvijek izvlačio za čistu peticu iz lektire jer sam morao dolaziti u školu odgovarati učenicima na pitanja sa snimanja. Da su Smogovci i danas popularni, vidljivo je i po društvenim mrežama i portalima. Čim ih se spomene, tu su tisuće pregleda, bezbroj lajkova i prelijepih komentara – ispričao nam je Kavur prije četiri godine.

Rekao nam je tada i kako odluka o povratku u rodni Zagreb nije bila jednostavna, no prevladao je ipak osjećaj stranca u tuđini s kojim se svih tih godina morao nositi. – Australija je predivna zemlja u svim pogledima i velikodušna prema svima, ali jednostavno život je drukčiji. Nema toliko druženja, u radno vrijeme kvartovi im izgledaju kao nama u vrijeme karantena. Opušten način života kakav imamo u Hrvatskoj nigdje nećete naći, a to je ono što me čini sretnim i glavni razlog zbog kojeg sam se vratio u Zagreb. Djeca mi svake godine dolaze iz Australije tako da tu udaljenost ni ne osjetimo – objasnio je.