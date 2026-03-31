Nova hit predstava Dragana Marinkovića Mace: Premijera 'Lajf Kouča' 2.travnja u Scenoteci

Nakon regionalnog hita "Kakva ti je žena, takav ti je život", koji je srušio rekorde gledanosti, poznati glumac Dragan Marinković Maca već oduševljava kazališnu scenu s novom monodramom "Lajf Kouč", koja će u Zagrebu biti premijerno izvedena 2. travnja u Scenoteci. Riječ je o snažnom autorskom projektu u kojem Maca ponovno bez zadrške secira suvremeno društvo. Njegov prepoznatljivi umjetnički izraz, brutalna iskrenost prožeta humorom koji nerijetko više boli nego zabavlja, i ovoga puta dolazi do punog izražaja. "Predstava ruši tabue i potpuno je drugačija od svega što sam do sada radio. Donosi novi, iskren i ogoljen pristup - bez skrivanja, bez trikova, samo svjetlo na sceni i u publici. Sve se vidi, nema laži ni prevare", izjavio je Dragan Marinković Maca.

"Lajf Kouč" razotkriva svijet u kojem su moral, poštenje i ljubav potisnuti na margine, dok svakodnevicom dominiraju površnost, brzina i lažni ideali. Kroz niz lucidnih, duhovitih i potresnih monologa, Maca publiku vodi na emotivno putovanje, od glasnog smijeha do tišine koja potiče na razmišljanje. Predstava ne nudi jednostavne odgovore, nego otvara pitanja koja mnogi izbjegavaju: gdje smo izgubili smisao, kada smo prestali slušati jedni druge i zašto smo zaboravili što znači biti čovjek? Na sceni Maca stoji ogoljen, bez maske, bez uljepšavanja i bez potrebe da se dokazuje. Njegova riječ istodobno reže i liječi, a publika iz dvorane izlazi nasmijana, ali i duboko pogođena. "Lajf Kouč" nije klasična predstava. Ona je ogledalo suvremenog društva, gorki komentar stvarnosti i poziv na buđenje. U vremenu u kojem humor često postaje jedini način preživljavanja, Maca postavlja ključno pitanje: dokle ćemo pristajati na apsurd koji živimo?

"Ovo je poziv da stvari sagledamo otvoreno. Predstava govori o odnosima, obitelji, ljubavi i o tome koliko smo se udaljili jedni od drugih. Ne slušamo se, ne razgovaramo, a upravo nam je to najpotrebnije. Predstava je i katarzična jer potiče na razmišljanje. Smisao kazališta je da se nakon predstave zapitamo što smo vidjeli i što nosimo sa sobom. U ovom ubrzanom vremenu najvažnije je ostati čovjek", dodaje Maca. Nakon zagrebačke izvedbe u Scenoteci, predstava "Lajf Kouč" nastavlja svoju turneju diljem Hrvatske. Već 9. travnja gostuje u Zaprešiću (Pučko otvoreno učilište), dan kasnije, 10. travnja, dolazi u Dugo Selo (KUD Preporod). Turneja se nastavlja 11. travnja u Rijeci, 12. travnja u Pazinu (Spomen dom), potom 13. travnja u Vukovaru (Hrvatski dom), 20. travnja u Puli (Dom hrvatskih branitelja) i 21. travnja u Dugoj Resi (Kino Duga Resa). Ovom predstavom, Dragan Marinković Maca još jednom potvrđuje svoj status jednog od najupečatljivijih glasova regionalne scene, umjetnika koji ne zabavlja samo radi zabave, već ostavlja trag i potiče publiku da se suoči sama sa sobom.