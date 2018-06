Seks s klinkom? Ma to su samo sedamdesete...

Ma to su samo sedamdesete, tada se na te stvari gledalo drugačije”, objašnjava Jennifer svome dečku avanturu iz prošlosti kad je kao 13-godišnjakinja imala seksualne odnose sa svojim trenerom jahanja.

Ta njezina mladalačka avantura okosnica je novog HBO-ova filma “Priča”, briljantnog uratka redateljice Jennifer Fox koji je već dobio epitet “majke svih #MeToo filmova”. Nije to toliko klasična priča o zlostavljanju koliko o dvojbama s kojima se suočava junakinja – je li to što je s njom radio trener Bill zločin ili možda ljubav, kako to sama želi pamtiti. Ili su to ipak samo sedamdesete u kojima seks s maloljetnicom nije bio toliko društveno neprihvatljiv (što li bi na to rekao Jerry Lee Lewis koji se u pedesetima oženio trinaestogodišnjom rođakinjom i zbog toga si gotovo upropastio karijeru). Redateljica Jennifer Fox, inače primarno dokumentaristica, ovu autobiografsku priču iznosi kroz raspravu između dvije sebe: odrasle sebe (Laura Dern) i 13-godišnje verzije sebe, male Jenny (Isabelle Nélisse).

U klupko seksualnih igrica kao klinka uvučena je na imanju tajnovite Gospođe G (igra ju fenomenalna Elizabeth Debicki) čiji je Bill ljubavnik. Odrasla Jennifer prevrće svoj život kako bi spoznala što se to dovraga s njom kao klinkom dogodilo. Sklapajući mozaik, Jennifer polako shvaća da je to ipak bilo zlostavljanje iako je ta sjećanja u sebi dugo čuvala i pamtila kao svoju prvu ljubav. Osim otkrivanja sebe, Jennifer gradi i složen odnos s majkom s kojom je uvijek živjela u hladnom svijetu bez ljubavi.

Cijeli taj njezin povratak u prošlost iniciran je upravo majkom koja je, prekapajući stare papire, pronašla Jennynu priču u kojoj je kao djevojčica opisala vezu sa starijim muškarcem. Daje se naslutiti kako je upravo zbog hladnog odnosa s majkom olako i stupila u tu vezu jer je tražila ljubav.

No ono što je za nju ljubav zapravo je silovanje, što je jasno i iz scena kada za vrijeme seksualnog čina gledamo lice male Jenny. Ipak, ona danas svome partneru tvrdi da nije žrtva i ne želi prihvatiti takvu ulogu. Nije posve jasno stvara li to njezino neprihvaćanje uloge žrtve u gledatelju divljenje ili mučninu jer ona je istodobno i jako ranjiva i beskrajno snažna.

“Priča” nije film u kojem gledamo privođenje zločinca, već pred sobom imamo jednu neočekivanu i razornu naraciju, popraćenu dubokim emotivnim dvojbama i raskolom unutar čovjeka. Iako je tema izrazito teška, film je protočan i razumljiv, “Priča” je epsko remek-djelo koje već sada možemo nazvati najvećim iznenađenjem u 2018. Film neće igrati u kinima, a može ga se pogledati na HBO GO usluzi.