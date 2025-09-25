Prvi roman Dorte Jagić i Bookerom nagrađena "Prorokova pjesma" objavljeni u izdanju Ljevaka

Prvi roman nagrađivane pjesnikinje Dorte Jagić "Kafić Dan" o kraju jedne ljubavi, jednom kafiću i potrazi za odgovorima o vlastitoj prirodi, te roman irskoga pisca Paula Lyncha "Prorokova pjesma" o zemlji u ratu i borbi majke za svoju obitelj, objavljeni su u izdanju Naklade Ljevak.

"Kafić Dan", ocjenjuje nakladnik, napisan je u autoričinu jedinstvenu stilu, rečenicama koje grade slikovite, sočne i lucidne slike te nas, i u trenutku najveće agonije, umiju nasmijati iz dubine duše.



Roman govori o pjesnikinji Tajni koja prekida zaruke s filozofom Feliksom i nakon prekida pokušava sklopiti razbijene komadiće svog slomljenog srca i bića.

Središnji motiv romana je kafić Dan, stvarno, ali i simboličko mjesto iz kojega junakinja kreće u potragu za odgovorom na pitanje što ljude baca u ponor ovisnosti, ali i odgovorima o vlastitoj prirodi, o lakomislenosti i sklonosti sanjarenju i idealizmu.

U toj potrazi, navodi nakladnik, čitatelji s Tajnom putuju kroz stvarne prostore ulica zagrebačkog kvarta Črnomerca, kroz istarske gradiće, talijanske vrtove, ali i u minule svjetove Tajnina djetinjstva, a njezin je cilj dosegnuti ishodište same sebe i ponovno povjerovati u ljubav.

Dorta Jagić više od dva desetljeća piše i objavljuje poeziju, putopise, eseje i prozu. Dobitnica je niza nagrada za književni rad u zemlji i inozemstvu. Izbori iz njezine poezije objavljeni su na petnaest jezika, a pojedine knjige su joj prevedene na slovački, poljski, engleski, francuski i njemački jezik. Objavila je šest knjiga poezije i šest knjiga raznorodnih proznih zapisa te dvije slikovnice za djecu, a ovo joj je prvi roman.

Novi roman Paula Lyncha "Prorokova pjesma", ističe nakladnik, oduševio je žiri nagrade Booker 2023., postao međunarodni bestseler, a kritika ga je usporedila s kultnim romanom "1984." Georgea Orwella.

Odgovarajući na pitanja što se događa kada preko noći nestane svijet koji ste poznavali, kako živjeti u stvarnosti nasilja i šutnje i koliko dugo nada može prkositi strahu, roman nudi snažnu viziju zemlje u ratu te duboko ljudski portret majčine borbe da sačuva svoju obitelj.

Smješten je u blisku budućnost Irske, gdje je desničarska, totalitarna vlada preuzela vlast i prati Eilish Stack, koja nakon nestanka muža, učitelja i sindikalnog vođe Larryja, pokušava zadržati privid normalnog života s kćeri Molly te sinovima Markom, Baileyem i Benom. No kada država zaprijeti i njezinom najstarijem sinu Marku, Eilish će pokrenuti očajnički plan.

Paul Lynch autor je pet romana koji su mu donijeli brojna priznanja, među ostalim, nagradu Kerry Group za irski roman godine i francusku nagradu Prix Libr’à Nous za najbolji strani roman te su bili nominirani za važne međunarodne nagrade. Uz Bookera, za "Prorokovu pjesmu" osvojio je i Dayton Peace Prize, književnu nagradu za mir u kategoriji fikcije. Njegovi romani prevedeni su na više od 40 jezika, a književna kritika svrstava ga uz bok književnicima poput Williama Faulknera, Samuela Becketta i Cormaca McCarthyja. Roman je objavljen u prijevodu Deana Trdaka.