Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 81
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Sirova akcija uskoro u kinima

VIDEO Slavna game franšiza Street Fighter postaje film. Evo trailera, brutalan je!

BlitzHrvatska
VL
Autor
Vecernji.hr
19.04.2026.
u 14:36

Objavljen je prvi službeni trailer i novi vizual za film Street Fighter, dugoočekivanu filmsku adaptaciju jednog od najpoznatijih i najutjecajnijih video game franšiza svih vremena.

Film u kina stiže sredinom listopada u distribuciji Blitz filma i  donosi sirovu akciju, snažne likove i visokooktanski spektakl koji pomiče granice žanra i pretvara globalni gaming fenomen u pravi kino događaj.

http://

Posebnu pažnju privlači trailer koji uključuje dosad neobjavljenu verziju pjesme “Ambitionz Az a Ridah” legendarnog Tupac Shakura, originalno produciranu za Mikea Tysona 90-ih godina, čime se dodatno naglašava intenzitet i autentična energija filma.

Radnja filma smještena je u 1993. godinu i prati nekada nerazdvojne borce, Ryuja i Kena, koji su prisiljeni ponovno ući u ring kada ih misteriozna Chun-Li regrutira za novi World Warrior Tournament. Ono što počinje kao brutalni borilački turnir ubrzo prerasta u opasnu globalnu zavjeru koja ih prisiljava da se suoče ne samo jedan s drugim, već i s vlastitim demonima iz prošlosti.

U svijetu gdje su pravila jednostavna – pobijedi ili nestani – svaki udarac ima posljedice. Ako ne uspiju, ishod je samo jedan: game over.

Film donosi atraktivan glumački ansambl koji spaja filmske zvijezde, sportske ikone i karizmatične nove talente kao što je Noah Centineo kao Ken Masters, Andrew Koji kao Ryu, Callina Liang kao Chun-Li, Joe “Roman Reigns” Anoai kao Akuma, David Dastmalchian kao M. Bison, Curtis “50 Cent” Jackson kao Balrog te Jason Momoa kao Blanka.

Ovakav casting dodatno širi doseg filma prema različitim publikama – od dugogodišnjih fanova franšize do nove generacije gledatelja željnih adrenalinske akcije.

Film režira Kitao Sakurai, dok iza produkcije stoje Paramount Pictures i Legendary Entertainment, u suradnji s Capcom, originalnim kreatorom franšize.

Street Fighter donosi sve ono što publika očekuje – legendarne borbe, prepoznatljive poteze poput Hadoukena, spektakularne obračune i bogati svijet likova – ali u modernoj, vizualno impresivnoj produkciji prilagođenoj velikom platnu.

Ključne riječi
Street Fighter film franšiza igra

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!