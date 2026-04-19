VIDEO Slavna game franšiza Street Fighter postaje film. Evo trailera, brutalan je!

Objavljen je prvi službeni trailer i novi vizual za film Street Fighter, dugoočekivanu filmsku adaptaciju jednog od najpoznatijih i najutjecajnijih video game franšiza svih vremena.

Film u kina stiže sredinom listopada u distribuciji Blitz filma i donosi sirovu akciju, snažne likove i visokooktanski spektakl koji pomiče granice žanra i pretvara globalni gaming fenomen u pravi kino događaj.

http://

Posebnu pažnju privlači trailer koji uključuje dosad neobjavljenu verziju pjesme “Ambitionz Az a Ridah” legendarnog Tupac Shakura, originalno produciranu za Mikea Tysona 90-ih godina, čime se dodatno naglašava intenzitet i autentična energija filma.

Radnja filma smještena je u 1993. godinu i prati nekada nerazdvojne borce, Ryuja i Kena, koji su prisiljeni ponovno ući u ring kada ih misteriozna Chun-Li regrutira za novi World Warrior Tournament. Ono što počinje kao brutalni borilački turnir ubrzo prerasta u opasnu globalnu zavjeru koja ih prisiljava da se suoče ne samo jedan s drugim, već i s vlastitim demonima iz prošlosti.

U svijetu gdje su pravila jednostavna – pobijedi ili nestani – svaki udarac ima posljedice. Ako ne uspiju, ishod je samo jedan: game over.

Film donosi atraktivan glumački ansambl koji spaja filmske zvijezde, sportske ikone i karizmatične nove talente kao što je Noah Centineo kao Ken Masters, Andrew Koji kao Ryu, Callina Liang kao Chun-Li, Joe “Roman Reigns” Anoai kao Akuma, David Dastmalchian kao M. Bison, Curtis “50 Cent” Jackson kao Balrog te Jason Momoa kao Blanka.

Ovakav casting dodatno širi doseg filma prema različitim publikama – od dugogodišnjih fanova franšize do nove generacije gledatelja željnih adrenalinske akcije.

Film režira Kitao Sakurai, dok iza produkcije stoje Paramount Pictures i Legendary Entertainment, u suradnji s Capcom, originalnim kreatorom franšize.

Street Fighter donosi sve ono što publika očekuje – legendarne borbe, prepoznatljive poteze poput Hadoukena, spektakularne obračune i bogati svijet likova – ali u modernoj, vizualno impresivnoj produkciji prilagođenoj velikom platnu.