FOTO Kako to da je hrvatska zastava među najstarijim nacionalnim zastavama Europe i tko je zaslužan za njezin današnji izgled?
Hrvatski povijesni muzej i Međunarodna zračna luka Zagreb predstavili su prvo proširenje Muzejske zone u putničkom terminalu Izložba "Zvijezde hrvatske povijesti: Nebo im je granica. Upoznaj ih!", otvorena u veljači 2025. godine, od danas je bogatija za svoju 25. zvijezdu – hrvatsku zastavu
Novi interaktivni sadržaj predstavlja povijest jednog od najprepoznatljivijih nacionalnih simbola, vodeći posjetitelje kroz priču o hrvatskoj zastavi i grbu, odgovarajući na pitanja: kako to da je hrvatska zastava među najstarijim nacionalnim zastavama Europe, tko je zaslužan za njezin današnji izgled, što zapravo predstavljaju povijesni grbovi na zastavi itd.
Posebno mjesto u novom postavu zauzima velika karta svijeta na kojoj je riječ "domovina" ispisana na brojnim jezicima. Posjetitelji su pozvani pronaći svoj jezik i označiti mjesto koje smatraju domom, pretvarajući izložbu u zajedničku kartu osobnih priča ljudi koji svakodnevno prolaze kroz zračnu luku
“Zastava simbolizira identitet, povijest i tradiciju države te zajedništvo i ponos njezinih građana. Posebno valja istaknuti da je Hrvatska među rijetkim zemljama koje imaju sačuvanu preteču svoje nacionalne zastave – Jelačićevu zastavu, koja se, zahvaljujući banovoj oporuci, čuva u Hrvatskom povijesnom muzeju. Novi sadržaj polazi od nacionalnog simbola, ali progovara o univerzalnom osjećaju pripadnosti. Zračna luka, kao mjesto polazaka i povrataka, daje toj priči posebno značenje. Željeli smo domaćim putnicima približiti poznate simbole iz nove perspektive, a stranim putnicima ponuditi autentičan susret s hrvatskom baštinom. Povod za ovo obogaćenje izložbe bio je Dan hrvatske zastave (5. lipnja), koji je ove godine prvi put službeno obilježen”, istaknula je ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja Matea Brstilo Rešetar
Likovni postav novog izložbenog sadržaja potpisuje Nikolina Jelavić Mitrović, a autorica, Jelena Roboz, istaknula je da hrvatska zastava svjedok najvažnijih povijesnih i osobnih trenutaka te je upravo zato njezinu priču željela donijeti jednostavno, jasno i interaktivno, približavajući je podjednako djeci, domaćim posjetiteljima i putnicima koji Hrvatsku upoznaju prvi put
Muzejska zona, smještena nakon sigurnosne kontrole u putničkom terminalu Zračne luke Franjo Tuđman, nastavlja se razvijati kao jedinstveni prostor u kojem se hrvatska baština susreće s međunarodnim i domaćim putnicima. Dok su prve 24 zvijezde bile ljudi koji su obilježili hrvatsku povijest, 25. zvijezda postaje simbol koji ih povezuje – hrvatska zastava. Ona nije tek novi izložbeni eksponat, nego zajednički nazivnik svih priča o identitetu, postignućima i pripadnosti koje Muzejska zona već više od godinu dana donosi putnicima