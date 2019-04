Niko Mihaljević predstavlja Muzej kristalne lubanje

Legende o kristalnim lubanjama američkih Indijanaca gotovo čitavo jedno stoljeće okupiraju ljudsku maštu i provlače se kroz popularnu kulturu, new age pokrete i teorije zavjera. Ovaj je ezoterični artefakt, kako je spomenuto u najavi otvorenja Muzeja kristalne lubanje, inspirirao, među ostalim, i četvrti nastavak filmskog serijala Indiana Jones, epizode znanstveno-fantastične serije Stargate SG-1, epizode Bonnelijevog stripa Martin Mystére, pjesme američkog heavy metal sastava Mastodon te luksuzni brend votke Crystal Head Vodka holivudskog glumca Dana Aykroyda.

Na otvaranju će premijerno biti predstavljen i konceptualniNike Mihaljevića pod nazivom “It Sounded Like a Large Jungle Cat Was Prowling Through the House, Accompanied by the Sound of Chimes and Bells” koji je posvećeni poznatom proučavatelju kristalnih lubanja.