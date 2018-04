Predstave iz Sankt Peterburga i Barcelone danas u srcu Zagreba

Treći dan 18. Naj, naj, naj festivala u znaku je dva jaka inozemna gostovanja.

U Zagrebačkom kazalištu mladih u 17 sati, španjolsko kazalište Roseland musical iz Barcelone izvest će multimedijalnu predstavu Pinokio, koja je dosada izvođena na nekoliko svjetskih festivala.

Ovaj Pinokio 21. stoljeća nadahnut je romanom Carla Collodija od prije gotovo dvjesto godina. Predstava je spoj plesa, glazbe i vizualnih umjetnosti i priču o Pinokiju kazuje jezičnim kodom našeg vremena: novim tehnologijama, sinkretizmom kreativnih umjetnosti i estetike, slikom u prvom planu – iznad riječi – i integracijom ljudi svih generacija.

U jednom satu izvedbe ovaj mitski lik oživljava zahvaljujući stvaralačkoj ljubavi njegova oca, čuvena Geppetta koji u ovoj inačici izrađuje Pinokija iz konzervi, novina i drugog recikliranoga materijala. Cvrčak u virtualnome izdanju kao i uvijek simbolizira savjest koja bi trebala spriječiti Pinokija od događaja koji ga dovode u napast. Pinokio se kreće kroz zamršene okolnosti u animiranim mutantnim scenama, uplećući gledatelje u svijet mašte pun aluzija, osjećaja i emocija.

Treći festivalski dan završit će predstavom u Zagrebačkom plesnom centru u 19 sati, a dolazi iz Rusije. Državno kazalište za djecu Theatre at the Narva Gates iz Sankt Peterburga s predstavom Kantervilski duh. Ovo je prvo gostovanje nekog kazališta iz Rusije na Naj, naj, naj festivalu, a govori o obitelji američkog veleposlanika smještena je u drevnom engleskom dvorcu kojega je ukleo duh. No što god učinio, duh Sir Simona de Cantervilla ne uspijeva uplašiti praktički nastrojene Amerikance.

Živa izvedba multimedijalnog pristupa u stilu nijemih crno-bijelih filmova, majstorski dočarava ozračje engleskoga krajolika kasnog 19. stoljeća, čuva sjajni Wildeov humor i poziva na suosjećanje i sažaljenje kao temeljne ljudske vrijednosti.

Besplatne ulaznice za obje predstave preuzimaju se 1 sat prije početka predstava na blagajnama ZKM u Teslinoj 7, odnosno ZPC-a, u Ilica 10.