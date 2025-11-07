Predstava kakvu još niste vidjeli: Jerko Marčić publiku vodi kroz vrlo intimni prostor - svoju vlastitu kuću

Kuća Klajn 14.,15. i 16. studenog, te ponovno 28. i 29. studenog s početkom u 18 sati postaje pozornica, mjesto jednog intimnog susreta: između umjetnosti i svakodnevice, između doma i pozornice, između izvođača i publike.

U solu "Celebration" izvođač Jerko Marčić vodi nas svojim intimnim prostorom, svojom vlastitom kućom koju nerijetko dijeli s drugim umjetnicima, u kojoj nerijetko stvara nova prijateljstva, ali u kojoj mu često nedostaju njegovi prijatelji. Jerko nas vodi kroz ulazna vrata niz stubište u predvorje direktno u srce kreativnosti Kuće - u dvoranu, kino, kazalište. Na tom putu Jerko se koristi raznim suvremenim izvedbenim praksama, i plesnim i kazališnim i cirkuskim - koristeći ih i kao izvođač i kao majstor rasvjete i tona i šef scene, svim tim sredstvima gradeći cjelinu svog svijeta u Kući Klajn.

Iako se radi o solo izvedbi Jerka Marčića, rijetko koji solo nastaje bez prijatelja, pa tako i ovaj. Solo uz pomoć prijatelja znači da je Jerku za ovu izvedbu potrebna publika, što već samo po sebi stvara nestrpljenje, napetost, iščekivanje. Kao i prije većine proslava, Jerko je sve pripremio. Trebaju mu još samo gosti, prijatelji, publika.

Ovo je okupljanje.

Prijatelja i obitelji.

Bivših znanaca i potpunih stranaca.



Ovo je proslava.

Proslava zajedništva.

Proslava susreta.



Proslava čekanja —

čekanja nekoga za kim doista čezneš da dođe.

Ili da ne dođe.

Sam koncept izvedbe, u suradnji s koautoricama Anom Dubljević i Ivanom Vuković, potpisuje Jerko Marčić, ujedno i majstor tona i svjetla. Autor glazbe je Ivan Marojević, scenografiju, fotografije i vizuale poptisuje Marko Dajak, a kostimografkinja je Ana Fucijaš.

Solo izvedba Jerka Marčića uz pomoć prijatelja premijerno će se održati 14.,15. i 16. studenog, te ponovno 28. i 29. studenog s početkom u 18 sati u Kući Klajn (Antuna Augustinčića 1, Klanjec). Zbog ograničenog prostornog kapaciteta obavezna je rezervacija mjesta putem maila (kucaklajn@gmail.com) ili telefonski na 091 568 1222 (Dunja). Ulaz je slobodan, a publika će po završetku izvedbe imati priliku podržati projekt simboličnom donacijom.

Kuća Klajn već nekoliko godina djeluje kao jedinstveno mjesto susreta, rezidencijalni prostor i laboratorij izvedbenih praksi, a "Celebration" predstavlja nastavak njezina programa posvećenog umjetnicima koji istražuju granice između prostora, tijela i publike. Riječ je o prvoj samostalnoj produkciji Kuće Klajn (nakon koprodukcije Jimmy Ćorak), koja ujedno označava i prvu profesionalnu kazališnu produkciju u Klanjcu, gradu s dugom tradicijom amaterskog i pučkog kazališta, ali bez prethodnog profesionalnog kazališnog djelovanja.