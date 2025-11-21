Pijanist Jan Niković je dobitnik nagrade 'Ivo Vuljević' za najboljeg mladog glazbenika

Hrvatska glazbena mladež 38. godinu za redom dodjeljuje uglednu nagradu "Ivo Vuljević" za najboljeg mladog glazbenika u protekloj godini. Nagrada koja se dodjeljuje od 1988. godine i predstavlja jednu od najvažnijih karijernih prekretnica za mlade glazbenike u Hrvatskoj, ove će godine pripasti mladom umjetniku koji svojim radom i postignućima predstavlja vrhunsku izvrsnost hrvatske glazbene scene - pijanistu Janu Nikoviću. Ovogodišnji laureat jedan je od najistaknutijih i najperspektivnijih mladih hrvatskih umjetnika, čije interpretacije osvajaju publiku i kritiku na svjetskoj razini. Niković je već danas među najtraženijim glazbenicima svoje generacije. Redovito nastupa na pozornicama Europe, Sjeverne i Južne Amerike i Azije, surađujući s orkestrima kao što su Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Hilton Head Symphony Orchestra, Zagrebačka filharmonija, Simfonijski orkestar HRT-a, Sendai Philharmonic Orchestra i mnogi drugi. Nastup pod ravnanjem maestra Dominga Hindoyana, emitiran međunarodno na ClassicFM-u, dodatno je učvrstio njegov status izvanrednog mladog umjetnika.

Njegovi koncerti emitirani su na NHK Japan, CNN Brazil, WQXR New York te vodećim hrvatskim medijima, čime je Niković postao jedno od najprepoznatljivijih mladih imena hrvatske klasične glazbe. Dobitnik je niza impresivnih međunarodnih nagrada i priznanja, uključujući i one na natjecanjima Hilton Head, Sendai, Bösendorfer USASU, James Mottram, Eppan, EPTA, Ferdo Livadić i Papandopulo. Sedmerostruki je dobitnik državne nagrade Oskar znanja, dobitnik Yamaha stipendije te Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Rubena Dalibaltayana, a umjetničko usavršavanje nastavlja kod prof. Natalije Trull te na Muzičkoj akademiji u Lihtenštajnu. Umjetnički su ga oblikovali renomirani pijanisti i pedagozi poput Eliso Virsaladze, Sergia Tiempa, Claudia Martineza Mehnera i Rene Shereshevskaye.

Publiku oduševljava spojem virtuoznosti, liričnosti i promišljene glazbene inteligencije. Niković je redoviti gost vodećih hrvatskih festivala, uključujući Osorske glazbene večeri, Zadarske glazbene večeri i Dubrovačke ljetne igre koje su ga i predložile za nagradu, a u veljači 2026. godine izvest će jedno od najzahtjevnijih djela klavirske literature – Rahmanjinovljev 3. koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog sa Zagrebačkom filharmonijom, što je već najavljeno kao jedan od vrhunaca koncertne sezone. Zanimljivo, prije nego što se potpuno posvetio glazbi, radio je i kao sinkronizacijski glumac, posuđujući glas brojnim animiranim i igranim filmovima, uključujući Madagaskar 2, Šarlotinu mrežu i Aladina. Na društvenim mrežama privlači milijunske preglede zahvaljujući kreativnim i vizualno upečatljivim interpretacijama.

Nagrada "Ivo Vuljević" još jednom potvrđuje iznimnost Jana Nikovića, umjetnika čiji talent nadilazi generacijske okvire i koji svojom međunarodnom karijerom predstavlja najviše domete hrvatske glazbene umjetnosti. Mnogi dosadašnji dobitnici nagrade ostvarili su zapažene međunarodne karijere i postali istaknuti glazbenici. Među njima su, između ostalih i rogist Radovan Vlatković, violončelistica Monika Leskovar, operni pjevač Tomislav Mužek, virtuoskinja gitare Ana Vidović, pijanistica Martina Filjak, klasični gitarist Petrit Čeku, sopranistica Darija Augustan, violončelist Luka Šulić, violinistica Katarina Kutnar, pijanistica Mia Pečnik, harmonikašica Martina Jembrišak, violinist Luka Ljubas, tenor Filip Filipović te gitarski virtuoz Lovro Peretić.

Ovaj impresivan niz imena jasno pokazuje da nagrada "Ivo Vuljević" nije samo priznanje mladim talentima, već i snažna odskočna daska koja je mnogima otvorila vrata međunarodne glazbene scene. HEP je i ove godine sponzorski podržao projekt dodjele nagrade "Ivo Vuljević" kojom se skreće pozornost na talent, trud, sposobnosti i glazbeničke osobnosti mladih glazbenika. U HEP-u znaju da su mladi talenti hrvatska budućnost i zaslužuju da se čuju. Čestitke svim finalistima. Uz HEP podupiratelji Nagrade su Ministarstvo kulture i medija RH i Gradski ured za kulturu i civilno društvo Grada Zagreba, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Zagrebački solisti, Zorin dom Karlovac, Dubrovačke ljetne igre, Glazbene večeri u sv. Donatu, Glazbena mladež Zagrebačke županije te restoran Gallo, vinarija Krauthaker i Press Clipping.

Dosadašnji dobitnici Nagrade "Ivo Vuljević" su: Radovan Vlatković, Lidija Horvat, Dejan Lazić, Katarina Krpan, Lovro Pogorelić, Anđelko Krpan, Monika Leskovar, Ana Vidović, Davor Bobić, Martina Filjak, Ivana Bilić, Jadranka Gašparović, Renata Pokupić, Luka Vukšić, Matija Dedić, Krunoslav Babić, Zagrebački klavirski trio, Kvartet Porin, Valentina Fijačko, HGM Jazz Orkestar Zagreb, Tomislav Mužek, Akademski duhački kvintet, Udaraljkaški ansambl Bing Bang i Igor Lešnik, Petrit Çeku, Luka Šulić, Pavao Mašić, Petra Kušan, Danijel Detoni, Marin Maras, Ansambl Cellomania (posebno priznanje u povodu 20. obljetnice nagrade), Aljoša Jurinić, Srđan Bulat, Filip Merčep, Goran Jurić, Diana Haller, Kaja Farszky, Marco Graziani, Ivan Krpan, Katarina Kutnar, Luka Ljubas, Franjo Bilić, Sara Glojnarić, Mia Pečnik, Martina Jembrišak, Lovre Marušić, Darija Auguštan, Lovro Peretić i Filip Filipović.