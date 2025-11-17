Naši Portali
OMILJENI GLAZBENIK

Hari Mata Hari najavio dva koncerta u Hrvatskoj! Evo gdje i kad će proslaviti veliki jubilej

17.11.2025.
Sljedeće godine publiku očekuju dvije nezaboravne večeri: splitski koncert na Dan žena donijet će dozu romantike i nostalgije, dok će zagrebačka Arena nekoliko dana kasnije ugostiti veliko slavljeničko glazbeno putovanje povodom 40 godina karijere.

Hari Mata Hari, jedan od najuspješnijih i najomiljenijih glazbenika regije obilježava 40 godina karijere, a veliki jubilej obilježit će dvama posebnim koncertima. Povodom Dana žena, 8. ožujka nastupit će u Splitu, dok će samo šest dana kasnije, 14. ožujka, održati veliki spektakl u Areni Zagreb.

Njegov trijumf u zagrebačkom Lisinskom još se prepričava – sva tri koncerta održana početkom ove godine rasprodana su u svega nekoliko dana, a interes je bio toliki da se tražio i četvrti termin. No zbog zauzetosti dvorane to nije bilo moguće, čime je još jednom potvrđeno da je glazba Hari Mata Harija i dalje među najtraženijima u regiji. 

Kroz svoj dugačak put Hari Varešanović prošao je sve faze ozbiljnog glazbenog odrastanja. Karijeru je započeo vrlo rano, već u osnovnoj školi osnovao je svoj prvi bend, a nakon iskustava u grupama Sedam šuma i Zov te uspjeha s pjesmom Poletjela golubica, 1982. se priključio Ambasadorima – što je označilo početak njegovog profesionalnog glazbenog puta. Nekoliko godina kasnije osnovao je Hari Mata Hari, s kojim uskoro postiže veliki proboj albumom „U tvojoj kosi“. Popularnost tada nezaustavljivo raste, a izdanje „Strah me da te volim“ postiže rekordnu nakladu.

Tijekom karijere Hari je surađivao s mnogim glazbenicima, iz čega su proizašle brojne uspješnice, poput „Crni snijeg“ s Hankom Paldum i „Navodno“, koju je snimio s Ivanom Banfić. Hari Mata Hari prodao je milijune nosača zvuka i održao tisuće koncerata diljem svijeta, a kao jedno od najvećih postignuća svakako se pamti treće mjesto na Eurosongu 2006. u Ateni s bezvremenskom „Lejlom“.

Ulaznice za zagrebački koncert 14. ožujka već su u prodaji putem Eventima, dok će se karte za splitski nastup 8. ožujka moći kupiti putem Eventima od ponedjeljka u 10 sati.

Kupnja