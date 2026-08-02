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Film koji potiče raspravu o vjeri

Španjolski filmski hit o snu o o životu u samostanu, stigao u hrvatska kina!

Foto: IMDB
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
02.08.2026.
u 14:46
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Film „Nedjelje“ redateljice Alaude Ruiz de Azúe dobitnik je pet nagrada Goya, uključujući one za najbolji film, scenarij, režiju i glumu dok je na Filmskom festivalu u San Sebastiánu osvojio Zlatnu školjku za najbolji film. Sada igra u kinima diljem Hrvatske, donosimo lokacije i termine

Nakon što je osvojio glavnu nagradu na 19. Festivalu mediteranskog filma Split, španjolski film „Nedjelje“ redateljice Alaude Ruiz de Azúe stigao je u hrvatska kina. Osim što je oduševio publiku i žiri u Splitu, film je jedan od najvećih ovogodišnjih uspjeha španjolske kinematografije. Dobitnik je pet nagrada Goya, uključujući one za najbolji film, scenarij, režiju i glumu dok je na Filmskom festivalu u San Sebastiánu osvojio Zlatnu školjku za najbolji film.

Film prati 17-godišnju Ainaru koja se nalazi na raskrižju života kada treba odlučiti koju sveučilišnu karijeru odabrati. Iako je to ono što njezina obitelj očekuje, Ainara osjeća da bi njezina budućnost mogla biti negdje drugdje.

Dok njezini prijatelji proživljavaju radosti i previranja adolescencije, zaljubljuju se, izlaze i eksperimentiraju s novostečenim slobodama, Ainara duboko u sebi osjeća privlačnost prema kontemplativnom životu samostanske časne sestre. Izbor koji je pred njom neće biti lagan i narušit će ravnotežu u njezinoj obitelji.

Međunarodni žiri 19. FMFS-a dodijelio je glavnu nagradu filmu „Nedjelje“, uz obrazloženje kako je riječ o „iznimno suptilnom i emocionalno preciznom prikazu sukoba između osobne slobode i obiteljskih očekivanja, koji otvara univerzalna pitanja identiteta, pripadnosti i prava na vlastiti izbor“.

Zanimljivo je i da je Svjetska katolička udruga za komunikaciju, međunarodna mreža katoličkih novinara, filmskih kritičara, autora, producenata, televizijskih i radijskih djelatnika, dala svoju nagradu i preporuku za film uz obrazloženje "Film je nagrađen zbog iznimne umjetničke kvalitete, delikatne režije, antropološke dubine likova te izvrsnog korištenja audiovizualnog i pripovjednog izraza."

Posebno su istaknuli da film istražuje može li se vjera autentično živjeti unutar složenih obiteljskih i društvenih okolnosti. Prema njihovu obrazloženju, film pošteno i s poštovanjem prema različitim ljudskim iskustvima potiče razmišljanje i raspravu o vjeri i Katoličkoj crkvi.

Film možete pogledati u kinima diljem Hrvatske, a detalje o ulaznicama pronađite na: https://kinomediteran.hr/hr/film/71147

Termini i lokacije prikazivanja filma:

2.8. Split, Ljetno kino Bačvice
1./2.8. Zagreb, Cinestar Branimir
2.8. Dubrovnik, Ljetno kino Slavica
3.8. Kino Mediteran Komiža
4.8. Kino Mediteran Jelsa
6.-9.8. Koprivnica, Kino Velebit
7.8. Zagreb, Ljetna pozornica Tuškanac
13. i 14.8. POU Rovinj
14.8. Šibenik, Tvrđava Barone
22.8. Rab, RAFF festival
25.8. Kino Mediteran Cavtat
25.8. Kino Mediteran Lastovo

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Festival mediteranskog filma Split Hrvatska kino hit španjolski film

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