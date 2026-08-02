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Filmski dani na Hvaru

I predsjednik Milanović bio je na otvorenju Vrboska Film Festivala

Foto: Predsjednik Republike Hrvatske
1/3
VL
Autor
Hina
02.08.2026.
u 11:33
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U Vrboskoj na otoku Hvaru otvoren je 3. Vrboska Film Festival, a svečanom otvorenju prisustvovao je i predsjednik Republike Zoran Milanović sa suprugom Sanjom Musić Milanović, priopćeno je u nedjelju iz Ureda predsjednika.

Riječ je o četverodnevnom međunarodnom festivalu kratkometražnog igranog i animiranog filma, koji uključuje i filmske radionice, aktivnosti za mlade te program za djecu.

Ovogodišnje izdanje, koje se održava od 1. do 4. kolovoza, usmjereno je na promociju kratkog filma, novih autora i razvoj filmske publike, ali i na stvaranje dostupnog kulturnog sadržaja izvan velikih urbanih središta.

Središnji dio programa čini natjecateljski izbor recentnih hrvatskih i međunarodnih kratkih igranih i animiranih filmova, a najbolji film dobit će festivalsku nagradu "Plava palma".

Nakon pozdravnog govora direktorice festivala Darije Stilin, u Ljetnom pop-up kinu Tvrđava, prostoru ispred crkve sv. Marije koji se tijekom festivala pretvara u otvoreno kino pod zvijezdama, prikazani su kratki filmovi "Poklon predsjednika Nixona" redatelja Igora Šeregija, "Rak samac" redateljice Beaux Salix, "Smrt-uvod" redatelja Martina Horvata, "Moja baka padobranka" redateljice Poline Piddubne i "SOS" redateljice Anite Morine.

Nakon projekcije filmova u Vrboskoj je održana i manifestacija Ples jedara, umjetnički performans i tradicijska manifestacija Udruge Lantina, u kojoj desetak drvenih jedrenjaka s latinskim jedrima "pleše" po uvali i imitira borbu s vjetrom uz svjetla reflektora i glazbu.

Ključne riječi
Hvar film vrboska film festival Vrboska Zoran Milanović

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