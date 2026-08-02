Netflix u kolovozu: De Niro u napetom trileru, kraj 'Outer Banksa' i kontroverzni Ricky Gervais

Pred sam kraj mjeseca, točnije 28. kolovoza, Netflix donosi svoj najzvjezdaniji originalni film godine, napeti kriminalistički triler "The Whisper Man". Film, temeljen na bestseleru Alexa Northa, prati priču pisca kriminalističkih romana koji, nakon što mu otmu sina, traži pomoć svog otuđenog oca, umirovljenog policijskog detektiva. Njihova zajednička potraga otkriva zastrašujuću vezu sa slučajem osuđenog serijskog ubojice poznatog kao "Šaptač". Glumačka postava najveći je adut ovog projekta, a čine je legende poput Roberta De Nira i Michaela Keatona, uz koje stoje Michelle Monaghan, Adam Scott, John Carroll Lynch i Owen Teague. Režiju potpisuje James Ashcroft, dok su za scenarij zaslužni Ben Jacoby i Chase Palmer, što obećava triler koji će publiku držati na rubu sjedala.

Za ljubitelje serija, kolovoz donosi i nekoliko epskih završetaka. Saga "Outer Banks" dolazi do svog dugo očekivanog kraja 20. kolovoza s petom i posljednjom sezonom popularne tinejdžerske akcijske drame. Serija, koja je za Netflix postala prava tvornica zvijezda i proslavila imena poput Chasea Stokesa, Madelyn Cline i Madison Bailey, vraća se za posljednju avanturu. U finalnoj sezoni, Poguesi su nasukani u Maroku, još uvijek se oporavljajući od smrti jednog od svojih najboljih prijatelja, dok se očajnički bore za slobodu i konačnu pobjedu.

Uz ovaj hit, stiže i završetak adaptacije remek-djela Gabriela Garcíje Márqueza, "Sto godina samoće", čiji drugi i posljednji dio stiže petog kolovoza kako bi zaokružio priču o obitelji Buendía.

Humoristična ponuda također ne zaostaje, a predvodi je kontroverzni britanski komičar Ricky Gervais sa svojim novim projektom, animiranom komedijom za odrasle "Alley Cats", koja stiže sedmog kolovoza. Gervais je osoba koja snažno dijeli mišljenja; dok ga jedni smatraju genijem koji govori istinu, drugi ga vide kao napornog provokatora. Njegov novi uradak sigurno će privući mnogo pažnje zbog prepoznatljivog humora bez dlake na jeziku, a radnja je prilično jednostavna - prati skupinu divljih mačaka koje neprestano psuju.

Uz Gervaisa, na platformu se 13. kolovoza vraća i komičar Shane Gillis s trećom sezonom svoje popularne serije "Tires". Radnja je smještena u propalu vulkanizersku radnju u Pennsylvaniji i, iako nije pretjerano složena, slovi za jednu od najsmješnijih serija na Netflixu. Kritičari možda nisu bili impresionirani, ali publika ju je prihvatila s oduševljenjem.

U žanrovski raznolikoj ponudi ističe se i znanstveno-fantastični triler "The Last House", koji će biti dostupan od sedmog kolovoza. Film u režiji francuskog redatelja Louisa Leterriera, poznatog po hitovima "Now You See Me" i "Fast X", prati par, kojeg glume Greta Lee i Wagner Moura, koji se sa svoje dvoje djece nađe zarobljen u vlastitoj kući zbog nepoznate vanjske prijetnje. Obitelj se mora udružiti kako bi pronašla izlaz iz naizgled bezizlazne situacije. Za one koji preferiraju povijesne drame, 13. kolovoza stiže australska serija "My Brilliant Career". Ova nova adaptacija romana Miles Franklin prati Sybyllu Melvyn, darovitu 17-godišnjakinju koja početkom dvadesetog stoljeća u ruralnoj Australiji sanja o tome da postane spisateljica, no njezine planove remeti neočekivana romansa.

Ljubitelji sporta također imaju čemu se radovati. Dokumentarna serija "Mourinho" stiže 11. kolovoza i donosi priču o jednoj od najvećih živućih legendi nogometa. José Mourinho, poznat kao "The Special One", prikazan je kroz svoj nevjerojatan put na kojem je osvojio sve što se moglo osvojiti u Portugalu, Engleskoj, Španjolskoj i Italiji, a usput je postao i inspiracija za brojne viralne memeove. Dokumentarac, snimljen od strane tima koji stoji iza hita "Beckham", donosi intervjue s ikonama poput Sir Alexa Fergusona, Zlatana Ibrahimovića, Didiera Drogbe i Franka Lamparda. Za ljubitelje američkih sportova, Netflix će 13. kolovoza prenositi poseban događaj, "MLB Field of Dreams 2026", gdje će Minnesota Twins i Philadelphia Phillies odigrati utakmicu regularne sezone na terenu izgrađenom pokraj lokacije snimanja kultnog filma "Polje snova" s Kevinom Costnerom.

Početak mjeseca obilježit će dolazak brojnih poznatih filmskih naslova, a prema najavama koje je objavio The Hollywood Reporter, kolovoz donosi ponešto za svakoga. Ljubitelji horora moći će uživati u gotovo cijelom serijalu o lutki Chuckyju, uključujući filmove "Child's Play 2", "Child's Play 3", "Bride of Chucky", "Seed of Chucky", "Curse of Chucky" i "Cult of Chucky". Akcijski entuzijasti ponovno će moći pratiti franšizu "Brzi i žestoki" s čak sedam filmova koji dolaze na platformu, od originala do sedmog nastavka. Ponuda uključuje i obiteljske komedije poput "Daddy Day Care", "Daddy Day Camp" i "Minions", napete trilere kao što su "Nightcrawler", "Zero Dark Thirty" i "The Girl with the Dragon Tattoo" te kultne klasike poput "Clueless", "Marie Antoinette" i "Something's Gotta Give". Na popis stižu i drugi poznati naslovi kao što su "Elysium", "Speed", "Anaconda", "Selma" i "Swiss Army Man", osiguravajući da će svaki gledatelj pronaći nešto po svom ukusu tijekom vrućih ljetnih večeri.