Noć kazališta stvara novu publiku, ali i vraća one koji nemaju za ulaznice

Iza nas je još jedna Noć kazališta, manifestacija koja slavi izvedbene umjetnosti i koja je ove godine publiku dovela u 80 kazališnih prostora u pedeset hrvatskih gradova i mjesta među kojima posebno značenje ima dolazak predstava u mjesta i gradove u kojima ne djeluju kazališta. Posebnost Noći kazališta je da publika za predstave plaća niže cijene ulaznica, npr. u Zagrebu su se predstave mogle gledati za pet do osam eura, ili ih ne plaća uopće što je – baš kao i za Noć muzeja – mnogima najbolja moguća pozivnica za naslove koje već duže žele vidjeti, ali si ih ne mogu priuštiti.

Ovogodišnja Noć kazališta, 17. zaredom, svečano je otvorena u Dječjem kazalištu Dubrava, koje je organizator manifestacije, i to predstavom za djecu Teatra Poco Loco "Pita moja mama imate li jedno jaje" u režiji Renate Carole Gatice. Istina je da Noć kazališta i dalje raste u našoj zemlji, što pokazuje zanimljiva povijest manifestacije.

Ideja je došla od francuske redateljice Eléonore Rossi, a upravo je u Hrvatskoj realizirana prva Noć kazališta, što znači da su naša kazališta pioniri ovog projekta. Počelo je skromno, 2008., koja se broji kao nulta Noć kazališta, kada su Dječje kazalište Dubrava i Šibensko kazalište publici ponudili šest kazališnih predstava i isto toliko popratnih programa, koje je vidjelo tisuću ljudi. Prva Noć kazališta održana je 2009. godine u čak 43 hrvatska kazališta i u 21 gradu. Tada je odigrano 85 kazališnih predstava uz 55 popratna programa, a u svemu tome uživalo je čak 30 tisuća posjetitelja. Već 2010. godine održana je prva Europska Noć kazališta, kada su se hrvatskim kazalištima pridružila i ona iz Bosne i Hercegovine, Slovačke i Crne Gore.

No mnogo važnija od brojki je činjenica da je to projekt uz koji raste nova kazališna publika, počevši od djece koja prvi put znatiželjno zavire iza kulisa kazališta, razgledaju i one prostore u koje ne mogu ući tijekom "običnih" dana. Ove je godine pozornost kazališne javnosti bila usmjerena na HNK2, novu scenu HNK Zagreb i novo hrvatsko kazalište. Tamo je u subotu održana druga premijera slavnog mjuzikla "Cabaret", u režiji i koreografiji Lea Mujića, s drugom izvođačkom postavom u kojoj je ulogu Sally Bowles tumačila Franka Batelić Ćorluka, Clifford Bradshaw je bio Lovro Juraga, a Emcee Ivan Čuić.

Odličan potez u ovogodišnjoj noći povukao je i ZKM, koji je publiku također pozvao na mjuzikl, na predstavu "U koga se uvrglo ovo dijete" Eve Janikovsky i Zvjezdane Ladike, koju izvodi njihovo Učilište. Tamo je cijena ulaznice bila četiri eura.