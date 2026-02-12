Naši Portali
76. međunarodni filmski festival

Početak Berlinalea u sjeni prosvjeda i poziva na bojkot zbog stava o Gazi

Na Berlinaleu će biti prikazan i mockumentary "The Moment" o životu pop zvijezde Charli XCX
Mockumentary "The Moment" o životu pop zvijezde Charli XCX
12.02.2026.
U Berlinu u četvrtak počinje 76. izdanje Međunarodnog filmskog festivala, poznatog kao Berlinale, a trajat će sve do 22. veljače

U njemačkoj prijestolnici u četvrtak počinje 76. Međunarodni filmski festival u Berlinu, popularni Berlinale, a crvenim tepihom na Potsdamer Platzu idućih deset dana, sve do 22. veljače, prodefilirat će neka od najvećih imena svjetske kinematografije. Festival otvara svjetska premijera afganistanske drame "No Good Men" redateljice Shahrbanoo Sadat, romantične komedije smještene u novinsku redakciju u Kabulu neposredno prije povratka talibana na vlast 2021. godine.

Izbor filma za otvaranje jasan je signal smjera kojim se kreće drugo izdanje pod umjetničkim vodstvom Tricije Tuttle. Berlinale ostaje politički najangažiraniji od tri velika europska festivala, ali istovremeno ne bježi ni od filmova koji publici nude eskapizam i zabavu. U glavnoj konkurenciji za Zlatnog i Srebrnog medvjeda natječu se dvadeset i dva filma iz dvadeset osam zemalja, od kojih devet potpisuju redateljice.

Ovogodišnji program obiluje zvjezdanom snagom koja jamči medijsku pažnju. Među najočekivanijim naslovima je "At the Sea" mađarskog redatelja Kornéla Mundruczóa, u kojem šesterostruka oskarovska nominentica Amy Adams glumi bivšu plesačicu koja se nakon rehabilitacije suočava s obiteljskim traumama. Veliki interes vlada i za satiričnim trilerom "Rosebush Pruning" Karima Aïnouza, koji donosi impresivnu glumačku postavu s Riley Keough, Callumom Turnerom, Elle Fanning i Pamelom Anderson. Njemačka glumačka zvijezda Sandra Hüller, nakon uspjeha s filmovima "Anatomija pada" i "Zona interesa", vraća se u povijesnoj drami "Rose", dok će Channing Tatum i Gemma Chan u psihološkom trileru "Josephine" glumiti roditelje čija kći svjedoči zločinu. Francuska ikona Juliette Binoche pojavljuje se u filmu "Queen at Sea", dirljivoj priči o demenciji, a Rupert Grint, najpoznatiji po ulozi Rona Weasleyja, glumi u finskom hororu "Nightborn".

 U konkurenciju se vraćaju miljenici festivala, poput dvostruke dobitnice Srebrnog medvjeda, njemačke redateljice Angele Schanelec s filmom "Moja žena plače" ("My Wife Cries"). Tu je i njemačko-turski redatelj İlker Çatak, čiji je prethodni film "Zbornica" bio nominiran za Oscara, a sada predstavlja dramu "Žuta pisma" o državnoj represiji nad umjetnicima u Turskoj. Među raznolikim naslovima koji se natječu za glavne nagrade našli su se i australski vestern "Wolfram" redatelja Warwicka Thorntona, anime "A New Dawn" Japanca Yoshitoshija Shinomiye, te američki dokumentarac o prijateljstvu i kreativnosti "Yo (Love is a Rebellious Bird)".

Ipak, čini se da će ovogodišnje izdanje festivala više od filmova obilježiti napeta politička atmosfera. Berlinale je suočen s pritiscima zbog službenog stava njemačke vlade prema ratu u Gazi, što je dovelo do poziva na bojkot od strane skupina poput "Strike Germany" i "Film Workers For Palestine", koje optužuju njemačke kulturne institucije za cenzuru i ušutkivanje kritičkih glasova. Direktorica Tuttle na konferencijama za medije naglasila je da će festival, unatoč svemu, ostati prostor za "inkluzivan i otvoren dijalog", no oko festivalskih lokacija primjetne su pojačane mjere sigurnosti zbog očekivanih prosvjeda. 

O dobitnicima Zlatnog i Srebrnog medvjeda odlučivat će međunarodni žiri kojim predsjeda legendarni njemački redatelj Wim Wenders. Uz njega, u žiriju sjede i južnokorejska glumica Bae Doona te poljska producentica Ewa Puszczyńska. Već na samom otvaranju festivala bit će uručena i jedna od najvažnijih nagrada, Počasni Zlatni medvjed za životno djelo, koji će ove godine primiti malezijska glumica i oskarovka Michelle Yeoh za svoj izvanredan doprinos filmskoj umjetnosti.

Bogat program nudi se i u popratnoj sekciji Berlinale Special, rezerviranoj za premijere koje donose dodatni glamur. Francuska diva Isabelle Huppert predstavit će horor komediju "The Blood Countess", koju je napisala s nobelovkom Elfriede Jelinek. Publika će imati priliku vidjeti i triler "The Weight" s Ethanom Hawkeom i Russellom Croweom, kao i znanstveno-fantastičnu komediju "Good Luck, Have Fun, Don't Die" u kojoj glume Sam Rockwell i Juno Temple. Posebnu pažnju privlači i mockumentarac "The Moment", koji satirizira život i karijeru britanske pop zvijezde Charli XCX. Festival završava svečanom dodjelom nagrada u subotu, 21. veljače, dok je nedjelja tradicionalno rezervirana za publiku, koja će moći pogledati pobjedničke filmove, uključujući i dobitnika Zlatnog medvjeda.

Wim Wenders Tricia Tuttle filmski festival film berlinale

